Франція не налаштована йти на поступки Росії, - представник Макрона

Про це пише Reuters.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України", - сказав чиновник журналістам.

Видання повідомляє, що Емманюеля Макрона розкритикувала Україна та східноєвропейські союзники після опублікованих інтерв'ю, де він сказав, що важливо не "принижувати" Росію. Додають, що Макрон регулярно розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення 24 лютого.

"У тому, що говорить президент, немає духу поступки ні Путіну, ні Росії. Коли він говорить з ним прямо, це не компроміс, а те, щоб сказати, як ми бачимо речі", - сказав чиновник.



За словами представника, Франція також готова допомогти у розблокуванні Одеського порту.

"Ми в розпорядженні сторін, щоб можна було організувати операцію, яка дозволить у повній безпеці доступ до Одеського порту", ​​– сказав він.

Reuters зазначає, що чиновник не уточнив, що це за допомога.



Захищаючи позицію Макрона, чиновник сказав, що війну потрібно буде вирішувати шляхом переговорів. Він додав, що Париж є ключовим прихильником санкцій і надає потужну військову підтримку Україні. ЗМІ повідомляють, що Макрон здійснить поїздку до Румунії та Молдови 14-15 червня.

3 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росію не потрібно принижувати, щоб після завершення війни можна було вивести її з ізоляції.

7 червня Володимир Зеленський відреагував на заклики французького президента. "Нас ніхто не принижує, нас убивають - ми відповідатимемо тим самим", - сказав він.

10 червня ми повідомляли, що Президент Франції може здійснити свій перший візит до України після того, як наприкінці червня ЄС ухвалить рішення щодо заявки України на вступ до Союзу.

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