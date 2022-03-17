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ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова, - Христо Грозєв
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що в Росії затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова
Про це журналіст-розслідувач з Bellingcat написав у Twitter, - інформує "Еспресо.TV"."Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО – службі безпеки Путіна", - написав Грозєв.
За словами одного джерела, Гаврилова затримало Управління військової контррозвідки ФСБ за "витік військової інформації, що призвів до загибелі людей", а ще двоє стверджують, що це була "розтрата пального".
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