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Глава МЗС Азербайджану прокоментував ситуацію із Францією і взаємним видворенням дипломатів

28 грудня, 2023 четвер
15:05
Світ посольство Франції в Баку

Глава Міністерства закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов прокоментував оголошення Баку двох співробітників посольства Франції персонами нон ґрата та дзеркальну відповідь Франції

Про це пише азербайджанське видання 1NEWS.

Зазначається, що на пресконференції за підсумками року міністр закордонних справ Азербайджану розповів, що висланню передувала вимога до посольства Франції проведення розслідування діяльності зазначених співробітників, яка "не відповідає їхньому дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції 1961 року "Про дипломатичні зносини".

"У разі їхньої невинності вони могли б позитивно відповісти на пропозицію про розслідування. Але вони цього не зробили, а лише відбулися запереченням. Тому було ухвалено рішення про видворення протягом 48 годин", - наголосив міністр.

Також він сказав, що своєю чергою посла Азербайджану в Парижі Лейлу Абдулаєву викликали в МЗС Франції, де їй повідомили про видворення двох азербайджанських дипломатів. 

"Але між тим, що зробили ми, і тим, що зробила Франція, є велика різниця. Ми надали їм конкретні факти та докази, а вони - безпідставно. Вважаю це несправедливим", - зауважив Джейхун Байрамов. 

  • 26 грудня уряд Азербайджану оголосив персонами нон ґрата двох співробітників посольства Франції в Баку з вимогою покинути територію країни впродовж 48 годин.
  • 27 грудня Франція оголосила персонами нон ґрата двох працівників посольства Азербайджану.
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Азербайджан
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