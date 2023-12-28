Глава МЗС Азербайджану прокоментував ситуацію із Францією і взаємним видворенням дипломатів

Про це пише азербайджанське видання 1NEWS.

Зазначається, що на пресконференції за підсумками року міністр закордонних справ Азербайджану розповів, що висланню передувала вимога до посольства Франції проведення розслідування діяльності зазначених співробітників, яка "не відповідає їхньому дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції 1961 року "Про дипломатичні зносини".

"У разі їхньої невинності вони могли б позитивно відповісти на пропозицію про розслідування. Але вони цього не зробили, а лише відбулися запереченням. Тому було ухвалено рішення про видворення протягом 48 годин", - наголосив міністр.

Також він сказав, що своєю чергою посла Азербайджану в Парижі Лейлу Абдулаєву викликали в МЗС Франції, де їй повідомили про видворення двох азербайджанських дипломатів.

"Але між тим, що зробили ми, і тим, що зробила Франція, є велика різниця. Ми надали їм конкретні факти та докази, а вони - безпідставно. Вважаю це несправедливим", - зауважив Джейхун Байрамов.