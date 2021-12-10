Голови МЗС ЄС обговорять скупчення російських військ на кордоні України

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.



Під час зустрічі Рада буде проінформована про нарощування російської армії та переміщення військ і техніки на кордоні з Україною.



Серед інших тем, яких торкнуться під час обговорення, будуть Афганістан, Білорусь, Ефіопія та Вароша.



Також планується дискусія про відносини між ЄС та Африкою та виклики, з якими континент стикається у сферах безпеки, розвитку, демографічного зростання, здоров’я та демократичного розвитку.



Окрім цього Рада ЄС має ухвалити висновки щодо Договору про спільну політику безпеки і оборони (CSDP).

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