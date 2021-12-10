Голови МЗС ЄС обговорять скупчення російських військ на кордоні України
У понеділок, 13 грудня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять нарощування військ РФ на українському кордоні
Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.
Під час зустрічі Рада буде проінформована про нарощування російської армії та переміщення військ і техніки на кордоні з Україною.
Серед інших тем, яких торкнуться під час обговорення, будуть Афганістан, Білорусь, Ефіопія та Вароша.
Також планується дискусія про відносини між ЄС та Африкою та виклики, з якими континент стикається у сферах безпеки, розвитку, демографічного зростання, здоров’я та демократичного розвитку.
Окрім цього Рада ЄС має ухвалити висновки щодо Договору про спільну політику безпеки і оборони (CSDP).
- Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.
- Президент США Джо Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування російських військ біля кордону України.
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