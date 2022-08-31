Горбачов був злочинцем, який наказав жорстко придушити мирні протести, покаяння не було, - міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав останнього лідера СРСР Михайла Горбачова, який помер 30 серпня, злочинцем, який не покаявся
Про це Анушаускас написав у facebook.
За його словами, попри захоплення Горбачовим на Заході, він був лідером злочинної комуністичної партії та не перепросив за свої вчинки.
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"Він був злочинцем, з точки зору демократичної держави, який наказав жорстоко придушити мирні протести у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Не було ніякого каяття. Про померлих говорять добре або ніяк. Та не цього разу. Єдиний плюс - він підписав капітуляцію Радянського Союзу. Він закінчив Холодну війну і зруйнував Берлінську стіну? Ні. Народи, які хотіли свободи, зробили це", - написав Анушаускас.
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- 31 серпня американський письменник та журналіст Ендрю Нагорскі заявив, що через російського диктатора Володимира Путіна, досягнення Михайла Горбачова випарувалися.
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