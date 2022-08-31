Про це Анушаускас написав у facebook.

За його словами, попри захоплення Горбачовим на Заході, він був лідером злочинної комуністичної партії та не перепросив за свої вчинки.

Читайте також: Горбачов помирає на тлі війни

"Він був злочинцем, з точки зору демократичної держави, який наказав жорстоко придушити мирні протести у Вільнюсі, Тбілісі, Алма-Аті, Баку та інших містах. Не було ніякого каяття. Про померлих говорять добре або ніяк. Та не цього разу. Єдиний плюс - він підписав капітуляцію Радянського Союзу. Він закінчив Холодну війну і зруйнував Берлінську стіну? Ні. Народи, які хотіли свободи, зробили це", - написав Анушаускас.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb