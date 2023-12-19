Гуманітарне розмінування: з початку року до використання аграріям повернули понад 200 тис. га землі

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

"Навіть зараз, узимку, коли погода, м’яко кажучи, не сприяє роботі у полях, щотижня обстежується від 3 до 5 тисяч гектарів сільгоспземель. На сьогодні з 470 тисяч гектарів земель, які ми запланували обстежити, в разі необхідності очистити та розмінувати першочергово, вже повернуто аграріям до господарської експлуатації понад 200 тисяч гектарів", - сказала чиновниця.

За її словами, кінцева мета – повернути у безпечне використання до 80% територій країни, які нині вважаються потенційно забрудненими.

За даними ОВА, з початку року і станом на 15 грудня було обстежено 268,6 тис. га земель сільгосппризначення з близько 470 тис. га, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. З них близько 205 тис. га повернуто в експлуатацію. За минулий тиждень було обстежено понад 5 тис. га, найбільше – в Херсонській області.