Гуманітарне розмінування: з початку року до використання аграріям повернули понад 200 тис. га землі
З початку року українським аграріям повернули у використання вже понад 200 тис. га землі. Ці території оглянули й за потреби розмінували піротехніки
Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.
"Навіть зараз, узимку, коли погода, м’яко кажучи, не сприяє роботі у полях, щотижня обстежується від 3 до 5 тисяч гектарів сільгоспземель. На сьогодні з 470 тисяч гектарів земель, які ми запланували обстежити, в разі необхідності очистити та розмінувати першочергово, вже повернуто аграріям до господарської експлуатації понад 200 тисяч гектарів", - сказала чиновниця.
За її словами, кінцева мета – повернути у безпечне використання до 80% територій країни, які нині вважаються потенційно забрудненими.
За даними ОВА, з початку року і станом на 15 грудня було обстежено 268,6 тис. га земель сільгосппризначення з близько 470 тис. га, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. З них близько 205 тис. га повернуто в експлуатацію. За минулий тиждень було обстежено понад 5 тис. га, найбільше – в Херсонській області.
- Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.
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