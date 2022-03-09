Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Іноземні добровольці-військові зможуть отримати українське громадянство, - Міністерство внутрішніх справ

Іноземні добровольці-військові зможуть отримати українське громадянство, - Міністерство внутрішніх справ

9 березня, 2022 середа
04:31
війна з Росією Єнін: однією з цілей України є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що іноземні добровольці, які прибувають для війни з Росією, зможуть отримати громадянство України

Про це Єнін заявив в етері телемарафону.

"Хочу відзначити, що їхня кількість зростає. Для цього нами визначені відповідальні особи з Державної прикордонної служби і Державної міграційної служби. Вони відповідають за організований в'їзд на територію України добровольців. Після цього ними опікується безпосередньо Міноборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. Надалі, якщо такі особи серед іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
МВС
міністерство внутрішніх справ
зміна громадянства
добровольці
російська агресія
війна
іноземні добровольці
Читайте також:
8 березня, 2022 вiвторок
"Ми отримали підкріплення! Прийдемо і вас розвалимо, чекайте!": очільник Миколаївщини Кім анонсував наступ на окупантів
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
7 березня, 2022 понедiлок
СБУ затримала нардепа Шевченка на кордоні з Польщею, - ЗМІ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.28
    Купівля 29.28
    Продаж 30.33
  • EUR
    Купівля 32.23
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
9 березня
04:57
80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії попри різке зростання цін на бензин
04:07
Центральний вокзал у Києві
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних потягів на 9 березня
03:44
ЧАЕС
У МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС
03:34
Охтирка
"Русскій мір": який вигляд має Охтирка на Сумщині після атаки росіян
03:24
"Мертвий шматок металу на дні моря" – заступниця держсекретаря США про "Північний потік-2"
03:18
падіння рубль
Fitch обвалив кредитний рейтинг Росії з В до С: в агенстві впевнені, що на РФ чекає дефолт
03:02
Тарас Шевченко
Борімося – поборемо! Міністр оборони Резніков символічно привітав Тараса Шевченка з днем народження
02:39
Інфографіка
Паралімпіада-2022
Паралімпіада-2022: Україна займає другу позицію у медальному заліку перед 5-днем Ігор
02:26
Артем Прийменко
У Сумах під час авіаудару загинув чемпіон України зі самбо
02:14
Кордон
Центр протидії дезінформації нагадав, як моніторити ситуацію з чергами на кордоні України
01:51
Запорізька АЕС
Російські окупанти катують працівників Запорізької АЕС, - міністр енергетики України
01:36
Путін і Лавров
З кожним днем апетити РФ зменшуються, - експосол України у США про переговори з Росією
01:19
Перешкоджання гуманітарним коридорам – це тортури з боку Росії, - Володимир Зеленський
01:10
військовий корабель РФ
З Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних та військових об’єктах, - Генштаб ЗСУ
01:01
будинок Усика
Кадировці обстріляли будинок Усика під Києвом
00:47
Gulfstream Сергія Галицького
У Великобританії дозволили арештовувати будь-які російські літаки на території країни
00:38
Українська ППО
Понад 3 тис. американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону ЗСУ
00:18
Володимир Зеленський
Це максимально потужний сигнал всьому світу, - Зеленський про ембарго США на енергоносії з Росії
00:13
Сергій Ребров
Я буду битися і візьму в руки зброю, - тренер Ребров пообіцяв повернутись в Україну
00:09
Зеленський
Росія вбила 52 дитини за 13 днів війни, ніколи не пробачимо цього, - Зеленський
2022, вiвторок
8 березня
23:30
Coca-Cola в Росії
Coca-Cola призупиняє свою діяльність у Росії
23:30
Через авіаудар на Житомирщині загинуло двоє дітей, яким ще не було 2 років
23:08
У Харкові відновили показ українського телебачення
23:01
Дякую Байдену за рішучий удар у "серце військової машини Путіна",- Зеленський про заборону імпорту російської нафти до США
22:54
Ми знаємо все про них. у росіян є завдання закріпитися на околицях Миколаєва, - Кім
22:35
Єнін: однією з цілей України є визнання Росії державою, яка фінансує тероризм
Російські полонені відновлюватимуть українську економіку, - МВС
22:33
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну не працює 61 лікарня, - Ляшко
22:26
ФІФА
Росію виключили з відбору на Чемпіонат світу з футболу. Матч України перенесли на червень, - ФІФА
22:15
Олег Гладковський
Гладковський звернувся до ВАКС з вимогою перерахувати більше 10 мільйонів гривень застави на потреби ЗСУ
22:09
РФ здійснила авіаудар по військовій частині у Бориспільському районі
21:49
знищені "вагнерівці"
Українські розвідники показали жетони знищених "вагнерівців", які воюють у складі російської армії
21:42
Польща готова передати США всі винищувачі МіГ-29 для допомоги Україні, але просить інші літаки взамін
21:21
Евакуація
З Сум виїхав 61 евакуаційний автобус, - Тимошенко
21:18
Борис Джонсон
Захід підготує аналог "плану Маршалла" для відбудови України, - Джонсон
21:18
Ексклюзив
паспортний контроль кордон
Пасажиропотік на кордонах України з ЄС залишається дуже активним, – речник Держприкордонслужби
21:13
Оновлено
Оновлені моделі iPhone й iPad Air: Apple провела весняну презентацію технологічних новинок. Тім Кук у синьому светрі та жовтих Apple Watch
20:57
Путін
 Розвідка США вважає ядерні погрози Путіна "дуже незвичними", але призначеними для "залякування"
20:47
Ірина Венедіктова
Литва, Польща, Естонія та Німеччина ведуть розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова
20:47
Ексклюзив
Харків
Знищувати потрібно передовсім російську техніку: саме вона, а не солдати, є основою російської армії, – військовий експерт
20:20
Макдональс
McDonald’s тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV