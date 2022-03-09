Іноземні добровольці-військові зможуть отримати українське громадянство, - Міністерство внутрішніх справ

Про це Єнін заявив в етері телемарафону.



"Хочу відзначити, що їхня кількість зростає. Для цього нами визначені відповідальні особи з Державної прикордонної служби і Державної міграційної служби. Вони відповідають за організований в'їзд на територію України добровольців. Після цього ними опікується безпосередньо Міноборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. Надалі, якщо такі особи серед іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

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