Іноземні добровольці-військові зможуть отримати українське громадянство, - Міністерство внутрішніх справ
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що іноземні добровольці, які прибувають для війни з Росією, зможуть отримати громадянство України
Про це Єнін заявив в етері телемарафону.
"Хочу відзначити, що їхня кількість зростає. Для цього нами визначені відповідальні особи з Державної прикордонної служби і Державної міграційної служби. Вони відповідають за організований в'їзд на територію України добровольців. Після цього ними опікується безпосередньо Міноборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання. Надалі, якщо такі особи серед іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
- 8 березня стало відомо, що ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі разом з добровольцями воюватиме за Україну.
- Нагадаємо, попередньо стало відомо, що в Україну зголосились прибути близько 20 тисяч іноземців, що готові боронити нашу державу від російської агресії. Напередодні вже приїхали британські легіонери.
- 9 березня у Центрі протидії дезінформації заявили, що понад 3000 американців вже подали заявки на вступ до Міжнародного легіону Збройних сил України.
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