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Інтеграція України до європейської енергетичної системи ENTSO-E в 2023 році є нереалістичною, - експерт

12 жовтня, 2021 вiвторок
16:32
Економіка Юрій Корольчук

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук вважає, що Україна не зможе успішно інтегруватися до європейської енергетичної системи через ряд технічних та фінансових причин

Таку думку Корольчук повідомив в ефірі програми “Коментар з Анжелікою Сизоненко” в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

"Якщо ми говоримо про інтеграцію України до європейської енергетичної системи, то простіше говорити, що це від’єднання від колишньої енергетичної системи, яка об’єднувала країни СРСР. Зараз ми також приєднані до цієї системи спільно з Росією, Молдовою та Білоруссю. Якщо ми захочемо від’єднатись від цієї системи, то проблема полягає в тому, що це не одномоментний процес. Для цього потрібно провести тривалу технічну роботу,” - пояснив Корольчук.

Експерт також зауважив, що інтеграція України  до європейської енергетичної системи до 2023 року є нереалістичною. За його словами, дане питання наразі стало більш політичним. Експерт також зауважив, що загальноєвропейська енергетична система ENTSO - E складається з операторів постачання електроенергії різних країн.

"Інтеграція України до європейської енергетичної системи в 2023 році є нереалістичною.Враховуючи, що ENTSO-E складається з операторів постачання електроенергії різних країн, там теж є проблеми. Оскільки деякі більш потужніші країни можуть використовувати свій ресурс, щоб продавати більше електроенергії. Також є значна частина дотацій, які присутні в цій системі. Саме тому, якщо ми приєднаємось до ENTSO-E в 2023 році, нам ніхто дотацій не буде платити, оскільки ми не є членом Європейського Союзу.” - додав він.

Корольчук також додав, що однією з умов приєднання до ENTSO-E є те, що країна має рік пропрацювати в автономному режимі. За словами експерта, Україна до такого на сьогоднішній день не спроможна, адже січень та лютий поточного року тільки довів той факт, що Україна не здатна працювати поза енергетичною системою.
 

  • Нагадаємо, 29 липня Кабінет міністрів передав Укренерго в управління Міністерства енергетики. Зазначалося, що передача держпідприємства сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи та інтеграції українського енергетичного ринку в європейський.
  • 20 вересня Укренерго перейшло в управління Міністерства енергетики.

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енергетика
Міненерго
українська енергетика
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