ISW сказав, як Кремль може використати арешт журналіста WSJ
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль намагатиметься використати арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб отримати поступки з боку США
Про це повідомив Інститут вивчення війни.
У звіті інституту зазначається те, що за повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.
На думку військових аналітиків, "повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни можуть свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як сплановану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від США".
Окрім цього, також в огляді вказують, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов попередив, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, попри те, що зараз вона стикається з серйозними проблемами з мобілізацією.
Він зокрема зазначив, що Україна та її союзники не повинні недооцінювати російські можливості створення збройних сил у довгостроковій перспективі для ведення тривалої війни на виснаження.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- А президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
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