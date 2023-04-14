Про це повідомив Інститут вивчення війни.

У звіті інституту зазначається те, що за повідомленнями, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Гершковича.

На думку військових аналітиків, "повідомлення про особисту участь Путіна в першому арешті американського журналіста з часів холодної війни можуть свідчити про те, що Кремль розглядає цей арешт як сплановану ескалацію, яку він намагатиметься використати як важіль для отримання поступок від США".

Окрім цього, також в огляді вказують, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов попередив, що Росія може знову стати серйозною загрозою для України в довгостроковій перспективі, попри те, що зараз вона стикається з серйозними проблемами з мобілізацією.

Він зокрема зазначив, що Україна та її союзники не повинні недооцінювати російські можливості створення збройних сил у довгостроковій перспективі для ведення тривалої війни на виснаження.