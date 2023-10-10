Кадиров заявив, що готовий відправити "миротворчу місію" до Палестини

Про це він сказав у відео, опублікованому у Telegram.

"Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка, на відміну від інших конфліктів, може перерости в щось більше. Тому що їхні землі у свій час забрав Ізраїль і тримає її в ізоляції. У них немає свободи слова. Сьогодні я проти війни і призиваю всіх, щоб вони зупинили цю війну, щоб вона не розійшлася по всьому світу. Ця війна просто так не закінчиться", - заявив Кадиров.

Він наголосив, що у разі потреби підрозділи кадирівців готові виступити як "миротворчі сили для наведення порядку та протидії будь-яким обурювачам".

Очільник Чечні також звернувся до світової спільноти, щоб вона "хоч одного разу одноголосно ухвалила справедливе рішення щодо ситуації в Палестині". Також Кадиров закликав лідерів мусульманських країн створити коаліцію.

"Та закликайте тих, кого ви називаєте друзями, Європу та весь Захід, щоб вони не бомбили мирних громадян під приводом знищення бойовиків", - сказав він.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази. Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Згодом стало відомо, що президент Палестини попри війну з Ізраїлем планує візит у Росію

У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чутно потужні вибухи з боку сектора Гази. Ізраїльська армія заявила, що нанесла більш ніж 200 ударів по об'єктах у секторі Гази та відновила контроль над містами, захопленими ХАМАСом. Водночас кількість загиблих у Газі вже перевищила 700 людей, а в Ізраїлі - 900.