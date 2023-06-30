Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Мова, скоріше за все, йдеться про касетні боєприпаси DPICM. Їх дуже багато на американських складах - вони виведені із застосування. Вони були розроблені для протидії великим масам військ та легкої бронетехніки. Це входило в концепцію протистояння СРСР", - сказав він.

Рябих зазначив, що цей боєприпас дозволяє більш ефективно виконувати завдання на полі бою, зокрема по ураженню живої сили.

"Він десь в 10 разів ефективніший за звичайний боєприпас. Його радіус дії - 300 метрів, тут він не залишає шансів для виживання, а тим більше продовження якогось спротиву для окупантів. Застосування цих боєприпасів зняло б проблему швидкого зносу стволів через надмірне застосування артснарядів. Сподіваюся, що рішення про їх поставку буде ухвалено. Однозначно можна говорити, що їх поява на полі бою дуже швидко змінить шальки терезів на користь ЗСУ, не залишаючи окупантам шансів надовго закріпитися на українській землі і дозволить повністю деокупувати землі", - підсумував експерт.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена серйозно розглядає можливість передачі Україні касетних боєприпасів, застосування яких є суперечливим