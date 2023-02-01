Казахстан планує закрити торговельне представництво у РФ

Про це інформує Zakon.kz.

"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", – йдеться в заяві.

Відповідний документ підготовили у рамках доручення прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова від 24 січня цього року.

Крім того, втрачають чинність деякі постанови щодо видатків на утримання представництва РФ.

Повідомляється, що постанова набуде чинності після її підписання прем'єр-міністром країни.

25 грудня 2022 року Україна отримала 41 потужний генератор для медичних закладів від Казахстану.

Конституційний суд Казахстану скасував дію закону "Про першого президента – Єлбаси". Таким чином 11 січня колишнього голову держави Нурсултана Назарбаєва позбавили привілеїв.

19 січня, політична партія Казахстану виключила одного зі своїх депутатів через підтримку збройної агресії РФ проти України.