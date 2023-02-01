Казахстан планує закрити торговельне представництво у РФ
Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану підготувало постанову для уряду про ліквідацію торговельного представництва у Росії
Про це інформує Zakon.kz.
"Ліквідувати державну установу "Торговельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації" Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", – йдеться в заяві.
Відповідний документ підготовили у рамках доручення прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова від 24 січня цього року.
Крім того, втрачають чинність деякі постанови щодо видатків на утримання представництва РФ.
Повідомляється, що постанова набуде чинності після її підписання прем'єр-міністром країни.
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