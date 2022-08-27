Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаілова.

Зазначається, що прем'єр провів засідання Комісії з питань оборонної промисловості, на якій розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт військової продукції.

Чиновники підтримали пропозицію призупинення експорту озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.

6 липня російський суд закрив основний експортний маршрут для казахстанської нафти. В основі такого рішення начебто порушення, що їх виявив Роскомнагляд під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів, та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

7 липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду знайти нові маршрути постачання нафти в обхід РФ у відповідь на блокування російською стороною казахстанського експорту до Європи.

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