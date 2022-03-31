Кількість загиблих унаслідок влучання російської ракети в Миколаївську ОВА зросла до 16 людей
Унаслідок ракетного удару окупантів по будівлі Миколаївської ОВА рятувальники дістали з-під завалів 15 загиблих, іще одна людина померла в лікарні
Про це повідомляє ДСНС.
Усю ніч на 31 березня тривали розбір завалів будівлі Миколаївської ОВА й пошук у них людей.
"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації)", - зазначили в ДСНС.
Зараз працює 47 рятувальників і 9 одиниць техніки. О 8:00 відбулася зміна співробітників ДСНС.
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