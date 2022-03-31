Кількість загиблих унаслідок влучання російської ракети в Миколаївську ОВА зросла до 16 людей

Про це повідомляє ДСНС.



Усю ніч на 31 березня тривали розбір завалів будівлі Миколаївської ОВА й пошук у них людей.



"Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, 1 людина померла у реанімації)", - зазначили в ДСНС.



Зараз працює 47 рятувальників і 9 одиниць техніки. О 8:00 відбулася зміна співробітників ДСНС.



Окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених.

30 березня кількість загиблих від атаки по Миколаївській ОВА сягнула 15 людей, 36 осіб постраждали.

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