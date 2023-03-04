Головне питання треба ставити не у форматі "Чи буде Китай підтримувати Росію". А у форматі "Як саме чи до якого ступеня Китай підтримуватиме Росію". Це стосується і зброї. І грошей. І просто обходу санкцій.

Китай зараз, як і США — оцінює межу "червоних ліній", яку переходити або занадто ризиковано, або все ж прийнятно в межах загального протистояння. І тому теж приймає рішення виходячи з ризику керованої ескалації.

А тепер детальніше. Росія — найбільший союзник — васал КНР. КНР, вочевидь, знала про плани нападу на Україну. Всі ці розмови "Сі Цзіньпін був не в курсах" - маячня. Знав, безумовно. Але — я впевнений — Путін обіцяв Сі щось на кшталт "Я все вирішу за два-три тижні". І останній рік Китай навряд щасливий спостерігати те, що відбувається.

Росія — найбільший союзник — васал КНР. КНР, вочевидь, знала про плани нападу на Україну. Всі ці розмови "Сі Цзіньпін був не в курсах" - маячня. Знав, безумовно

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Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія очевидно програла. Очевидно програти — це не стільки навіть втратити захоплене (включно з Кримом), скільки припинити бути значною військовою силою, чи — ще гірше — втратити керованість і зануритись у вир смути. Тому комуністи будуть в тій чи іншій формі допомагати Росії втриматись.

Але це все буде дуже обережним. Як і було весь 2022. Бо в разі відкритої фінансової чи військової допомоги вже китайці можуть зняти певну кількість червоних ліній, які ще існують з боку США.

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Якщо Китай стає учасником конфлікту (опосередковано, як Іран), то частина адміністрації Байдена, а також республіканці та демократи, що вважають головною загрозою Китай стануть рішучішими. Щоб підірвати сили й авторитет не тільки Росії, але й і Китаю. Китайці це враховують, це довів 2022.

Якщо Китай стає учасником конфлікту (опосередковано, як Іран), то частина адміністрації Байдена, а також республіканці та демократи, що вважають головною загрозою Китай стануть рішучішими. Щоб підірвати сили й авторитет не тільки Росії, але й і Китаю. Китайці це враховують, це довів 2022

А відповідати США є чим. І розширенням номенклатури та кількості постачань нам, і накладання санкцій на китайські компанії, і розширення військового співробітництва з Індією (головним суперником Китаю в регіоні), і створенням перешкод для торгівлі.

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Які фактори фундаментально впливають на КНР?

Китай критично залежний від постачань морем через вузькі шляхи, які переважно контролює флот США. Російські маршрути не можуть компенсувати море навіть на 30%.

Економіка КНР втратила попередній імпульс зростання, накопичила величезну кількість проблем і страждає від перманентної боргової кризи (більшість китайських компаній закредитовані на 300+% від власної капіталізації).

ЗС КНР ще перебувають у стадії переозброєння з акцентом на флот і авіацію. Бо потенційний фронт — власне — він про флот, авіацію та ракети. А програма оновлення має завершитися не раніше 2025 року.

В таких умовах китайці будуть йти на ескалацію обережно. Що довела напруга навколо Тайваню восени. Але комуністи — на те й комуністи, що вони підступні за своєю суттю. Тому допомагати вони, повторюсь, Росії будуть.

Допомога буде обережна та обмежена, бо санкції для китайських технологічних компаній — це великі ризики

Що може отримати Росія в реальності? (може, а не точно отримає). На першому етапі: дрони (в тому числі — дрони-камікадзе) і засоби боротьби з дронами. Бо це та зброя, яку найпростіше зробити умовно “російською” і з нею у КНР все ок. Але і тут допомога буде обережна та обмежена, бо санкції для китайських технологічних компаній — це великі ризики. І ми вже мали такі прецеденти. Що стосується іншого озброєння — до цього ще так саме далеко, як до постачання нам Зірки Смерті.

Щодо того, що китайці можуть вдатися до ірраціональних дій і дуже поспішати, якщо Росія вочевидь падатиме — то такий ризик не можна відкидати. Але якщо (коли) Росія почне швидко падати, її армія безповоротно деградує, а політична й економічна система будуть в кризі — допомога технікою її вже не врятує.

Та будь-яка допомога Китаю — це додаткові втрати для нас і союзників, і тому будь-які кроки, які можуть зупинити чи уповільнити їх співучасть — доцільні. І наша дипломатія, і дипломатія союзників працюють над цим.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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