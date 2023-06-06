Китай відреагував на підрив Каховської ГЕС: закликав до політичного врегулювання "кризи" в Україні
Китай відреагував на підрив дамби Каховської ГЕС, яку росіяни здійснили 6 червня. Пекін закликав "усі сторони" до політичного врегулювання "кризи" в Україні
Таку відповідь надали в офісі речника міністерства закордонних справ Китаю на запит Укрінформу.
"За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації", - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.
У зовнішньополітичному відомстві також додали, що позиція Китаю стосовно "кризи" в Україні залишається послідовною і чіткою.
- 6 червня російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів Херсонщини, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.
- Енергоатом заявив, що це може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
- Натомість керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що РФ намагається розіграти чергову карту техногенного шантажу, аби тиснути на Україну.
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