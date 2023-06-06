Таку відповідь надали в офісі речника міністерства закордонних справ Китаю на запит Укрінформу.

"За нинішніх обставин ми сподіваємося, що всі сторони будуть віддані політичному врегулюванню української кризи і сприятимуть послабленню ситуації", - йдеться у письмовій відповіді МЗС КНР.

У зовнішньополітичному відомстві також додали, що позиція Китаю стосовно "кризи" в Україні залишається послідовною і чіткою.