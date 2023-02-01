Віталій Кличко висловився щодо рішення апеляційного суду про відсторонення від посади мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста - це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення – це виклик демократії в Україні".

Він також зазначив, що рішення пов'язано з політичною боротьбою: так, воно буде оскаржено в європейських судах.

"У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика", – сказав він.

19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".

2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий виїзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.

3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.

7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.

Міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду строком на один рік.

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