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Кліп гурту Imagine Dragons, знятий в Україні, – серед номінантів премії MTV Music Video Awards

8 серпня, 2023 вiвторок
22:21
Культура Гурт Imagine Dragons випустив кліп, який зняли в Україні

Премія MTV Music Video Awards оголосила номінантів 2023 року. Серед них – робота української режисерки Тані Муіньо та кліп Crushed, який гурт Imagine Dragons зняв у Миколаївській області в Україні

Список номінантів опубліковано на сайті премії, де триває голосування. 

Зокрема, в категорії "Відео задля добра" на премію номінували кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у розбомбленому селі Новогригорівка Миколаївської області. Його героєм став 14-річний хлопець Сашко, який пережив окупацію. Кліп є спільним проєктом Imagine Dragons та платформи UNITED24, амбасадорами якої є музиканти (напрям "Медична допомога").

Українську режисерку Таню Муіньо номінували на премію за кліп Attention для Doja Cat. Її робота також змагається в категоріях "Відео року" та "Найкращий артпостановник". Торік Таня Муіньо отримала дві нагороди цієї премії за кліп As It Was, який зняла для  Гаррі Стайлса.

У категорії "Найкращий артист" уперше в історії премії номіновано лише жінок-артисток: Бейонсе, Доджа Кет, Karol G, Нікі Мінаж, Шакіра та Тейлор Свіфт. 

Номінанти MTV Music Video Awards-2023

Відео року:

  • Doja Cat – Attention

  • Miley Cyrus – Flowers

  • Nicki Minaj – Super Freaky Girl

  • Olivia Rodrigo – Vampire

  • Sam Smith, Kim Petras – Unholy

  • SZA – Kill Bill

  • Taylor Swift – Anti-Hero

Артист року:

  • Бейонсе

  • Доджа Кет

  • Karol G

  • Нікі Мінаж

  • Шакіра

  • Тейлор Свіфт

Пісня року:

  • Miley Cyrus - Flowers

  • Olivia Rodrigo - vampire

  • Rema, Selena Gomez - Calm Down

  • Sam Smith, Kim Petras - Unholy

  • Steve Lacy - Bad Habit

  • SZA - Kill Bill

  • Taylor Swift - Anti-Hero

Найкращий новий артист:

  • GloRila

  • Ice Spice

  • Kaliii

  • Peso Pluma

  • PinkPantheras

  • Reneé Rapp

Найкращий режисер:

  • Doja Cat - Attention

  • Drake – Falling Back

  • Kendrick Lamar – Count Me Out

  • Megan Thee Stallion – Her

  • Sam Smith, Kim Petras – Unholy

  • SZA – Kill Bill

  • Taylor Swift – Anti-Hero

Найкраща колаборація року:

  • I’m Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

  • I Like You (A Happier Song) - Post Malone ft. Doja Cat

  • Gotta Move On (Queens Remix) - Diddy, Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami

  • TQG - Karol G & Shakira

  • Creepin’ - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Diddy

  • Calm Down - Rema & Selena Gomez

Відео заради добра:

  • Alicia Keys – If I Ain't Got You

  • Bad Bunny – El Apago‌n

  • Demi Lovato – Swine

  • Dove Cameron – Breakfast

  • Imagine Dragons – Crushed

  • Maluma – La Reina

MTV Video Music Awards – щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV в 1984 році. Переможців серед номінантів у різних категоріях обирають глядачі шляхом голосування на сайті. Церемонія нагородження відбудеться 12 вересня в Ньюарку, Нью-Джерсі, в Prudential Center.

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