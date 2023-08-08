Кліп гурту Imagine Dragons, знятий в Україні, – серед номінантів премії MTV Music Video Awards
Премія MTV Music Video Awards оголосила номінантів 2023 року. Серед них – робота української режисерки Тані Муіньо та кліп Crushed, який гурт Imagine Dragons зняв у Миколаївській області в Україні
Список номінантів опубліковано на сайті премії, де триває голосування.
Зокрема, в категорії "Відео задля добра" на премію номінували кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у розбомбленому селі Новогригорівка Миколаївської області. Його героєм став 14-річний хлопець Сашко, який пережив окупацію. Кліп є спільним проєктом Imagine Dragons та платформи UNITED24, амбасадорами якої є музиканти (напрям "Медична допомога").
Українську режисерку Таню Муіньо номінували на премію за кліп Attention для Doja Cat. Її робота також змагається в категоріях "Відео року" та "Найкращий артпостановник". Торік Таня Муіньо отримала дві нагороди цієї премії за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлса.
У категорії "Найкращий артист" уперше в історії премії номіновано лише жінок-артисток: Бейонсе, Доджа Кет, Karol G, Нікі Мінаж, Шакіра та Тейлор Свіфт.
Номінанти MTV Music Video Awards-2023
Відео року:
-
Doja Cat – Attention
-
Miley Cyrus – Flowers
-
Nicki Minaj – Super Freaky Girl
-
Olivia Rodrigo – Vampire
-
Sam Smith, Kim Petras – Unholy
-
SZA – Kill Bill
-
Taylor Swift – Anti-Hero
Артист року:
-
Бейонсе
-
Доджа Кет
-
Karol G
-
Нікі Мінаж
-
Шакіра
-
Тейлор Свіфт
Пісня року:
-
Miley Cyrus - Flowers
-
Olivia Rodrigo - vampire
-
Rema, Selena Gomez - Calm Down
-
Sam Smith, Kim Petras - Unholy
-
Steve Lacy - Bad Habit
-
SZA - Kill Bill
-
Taylor Swift - Anti-Hero
Найкращий новий артист:
-
GloRila
-
Ice Spice
-
Kaliii
-
Peso Pluma
-
PinkPantheras
-
Reneé Rapp
Найкращий режисер:
-
Doja Cat - Attention
-
Drake – Falling Back
-
Kendrick Lamar – Count Me Out
-
Megan Thee Stallion – Her
-
Sam Smith, Kim Petras – Unholy
-
SZA – Kill Bill
-
Taylor Swift – Anti-Hero
Найкраща колаборація року:
-
I’m Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha
-
I Like You (A Happier Song) - Post Malone ft. Doja Cat
-
Gotta Move On (Queens Remix) - Diddy, Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami
-
TQG - Karol G & Shakira
-
Creepin’ - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Diddy
-
Calm Down - Rema & Selena Gomez
Відео заради добра:
-
Alicia Keys – If I Ain't Got You
-
Bad Bunny – El Apagon
-
Demi Lovato – Swine
-
Dove Cameron – Breakfast
-
Imagine Dragons – Crushed
-
Maluma – La Reina
MTV Video Music Awards – щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV в 1984 році. Переможців серед номінантів у різних категоріях обирають глядачі шляхом голосування на сайті. Церемонія нагородження відбудеться 12 вересня в Ньюарку, Нью-Джерсі, в Prudential Center.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе