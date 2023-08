Список номінантів опубліковано на сайті премії, де триває голосування.

Зокрема, в категорії "Відео задля добра" на премію номінували кліп Crushed гурту Imagine Dragons, знятий у розбомбленому селі Новогригорівка Миколаївської області. Його героєм став 14-річний хлопець Сашко, який пережив окупацію. Кліп є спільним проєктом Imagine Dragons та платформи UNITED24, амбасадорами якої є музиканти (напрям "Медична допомога").

Українську режисерку Таню Муіньо номінували на премію за кліп Attention для Doja Cat. Її робота також змагається в категоріях "Відео року" та "Найкращий артпостановник". Торік Таня Муіньо отримала дві нагороди цієї премії за кліп As It Was, який зняла для Гаррі Стайлса.

У категорії "Найкращий артист" уперше в історії премії номіновано лише жінок-артисток: Бейонсе, Доджа Кет, Karol G, Нікі Мінаж, Шакіра та Тейлор Свіфт.

Номінанти MTV Music Video Awards-2023

Відео року:

Doja Cat – Attention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – Vampire

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Артист року:

Бейонсе

Доджа Кет

Karol G

Нікі Мінаж

Шакіра

Тейлор Свіфт

Пісня року:

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Rema, Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Найкращий новий артист:

GloRila

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheras

Reneé Rapp

Найкращий режисер:

Doja Cat - Attention

Drake – Falling Back

Kendrick Lamar – Count Me Out

Megan Thee Stallion – Her

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Найкраща колаборація року:

I’m Good (Blue) - David Guetta & Bebe Rexha

I Like You (A Happier Song) - Post Malone ft. Doja Cat

Gotta Move On (Queens Remix) - Diddy, Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami

TQG - Karol G & Shakira

Creepin’ - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Diddy

Calm Down - Rema & Selena Gomez

Відео заради добра:

Alicia Keys – If I Ain't Got You

Bad Bunny – El Apago‌n

Demi Lovato – Swine

Dove Cameron – Breakfast

Imagine Dragons – Crushed

Maluma – La Reina

MTV Video Music Awards – щорічна церемонія нагородження за створення відеокліпів. Заснована телеканалом MTV в 1984 році. Переможців серед номінантів у різних категоріях обирають глядачі шляхом голосування на сайті. Церемонія нагородження відбудеться 12 вересня в Ньюарку, Нью-Джерсі, в Prudential Center.