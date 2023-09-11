Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg

КНДР постачає зброю Росії для затягування боїв в Україні, але це не змінить хід війни, - Bloomberg

11 вересня, 2023 понедiлок
09:01
Світ Путін і Кім Чен Ин

Озброєння з Північної Кореї могло б дозволити Росії продовжити вторгнення в Україну, але воно недостатньо сучасне, щоб допомогти Кремлю змінити перебіг війни

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що цього тижня лідер Кім Чен Ин прибуде до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним. США заявили, що зустріч буде зосереджена на постачанні боєприпасів до Москви.

Хоча Пхеньян і Москва заперечують звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані в озброєнні радянських часів, яке Росія використовує для невибіркових нападів на Україну.

"Постачання боєприпасів з Північної Кореї навряд чи будуть вирішальними в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження. Значною частиною стратегії Путіна є оцінка того, що Росія може пережити Україну, і підтримка Заходу, яка є важливою для виживання України. Більше боєприпасів дозволяє Путіну продовжувати цю стратегію", - заявив професор питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Теренс Реріг.

Як пише Bloomberg, боєприпаси з Північної Кореї можуть виграти час для Росії, даючи її промисловості шанс наздогнати попит.

"Додавання Північної Кореї до списку постачальників зброї у війні допоможе заповнити прогалини в боєприпасах та інших системах озброєнь, які російські виробники озброєнь роблять важко", - сказав Девід Шмерлер, старший науковий співробітник Центру Джеймса Мартіна. Дослідження нерозповсюдження.

Він додав, що рішення звернутися до Північної Кореї по військову допомогу "може свідчити про боротьбу за підтримку виробництва всередині країни".

Зазначається, що у списку побажань Путіна ймовірно будуть 122-мм та 152-мм артилерійські снаряди, а також 122-мм ракети. Північна Корея, що знаходиться під жорсткими санкціями, не має доступу до технологій, які дозволили б їй масово виробляти якусь високоточну зброю.

Вона має запаси протитанкових ракет і ракет класу "земля-повітря", але її озброєння, можливо, не дуже відповідає деяким найновішим озброєнням, які США та їхні партнери по НАТО відправляють в Україну.

За словами експерта з озброєння Йоста Оліманса, Північна Корея також є однією з небагатьох країн, які мають достатні запаси танків радянської епохи, подібні до тих, які Москва розмістила в Україні, таких як Т-54 і Т-62, і вона може постачати запасні частини.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Північна Корея не почне постачання зброї Росії не узгодивши це з Китаєм.

Росія
КНДР
зброя
Війна з Росією
Читайте також:
напад росії на Україну, війна
9 вересня, 2023 субота
Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов
Володимир Зеленський
9 вересня, 2023 субота
Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп
Україна - Англія
10 вересня, 2023 неділя
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 вересня
09:09
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва
09:09
Оновлено
ЗСУ
ЗСУ звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, - Міноборони
09:07
Луїс Рубіалес та Дженіфер Ермосо
В Іспанії президент федерації футболу оголосив про відставку через скандал із поцілунком гравчині
08:52
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
08:24
Ентоні Блінкен
"Для танго потрібні двоє": Блінкен розповів, чи можливі переговори Зеленського і Путіна
08:09
Оновлено
росія мобілізація
Українські захисники за добу знищили 580 окупантів, 6 танків та 28 артсистем, - Генштаб
08:00
OPINION
Агія Загребельська
Як працює магія "Міжнародних спонсорів війни"?
08:00
Ексклюзив
острів Зміїний
У Силах оборони пояснили, чому ворог постійно завдає ударів по острову Зміїний
07:53
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунали вибухи
07:49
Ганс-Дітер Флік
Збірна Німеччини з футболу погнала тренера після ганебної поразки від Японії
07:37
ЗСУ, контрнаступ
В ISW підтвердили просування ЗСУ на двох напрямках
07:35
Джо Байден
Байден запевнив, що учасники саміту G20 дійшли згоди щодо миру в Україні
06:56
російська армія, мобілізація
Росіяни відмовляються евакуювати з поля бою власних поранених та вбитих солдатів, - ISW
06:53
Збірна Німеччини з баскетболу
Німеччина вперше в історії виграла ЧС з баскетболу, США залишилися без медалей
06:31
Новак Джокович
Джокович переміг росіянина у фіналі US Open
05:58
Сергій Суровікін
Суровікін отримав нове призначення після відставки з посади командувача повітряно-космічних сил РФ, - ISW
05:25
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
Євро-2024: Польща програла Албанії, результати інших матчів 10 вересня
00:52
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна розробила механізм повернення українських дітей, - Лубінець
00:27
Володимир Зеленський
Якщо ЗСУ штовхнуть росіян з півдня, вони втечуть, - Зеленський
00:01
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
Армія РФ 24 рази обстріляла прикордоння Сумщини: пошкоджена вежа мобільного зв'язку
2023, неділя
10 вересня
23:29
FPV-дрон KH-S7
В Україні створили новий ударний FPV-дрон
22:56
Кадри катівні на Харківщині, де бойовики "ЛНР" влаштовували тортури мешканцям
Катування українців є частиною державної політики РФ, - ООН
22:21
ЗСУ
Зеленський підтвердив просування ЗСУ на сході та півдні України
22:06
Оновлено
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
21:40
кордон Польща
Польських прикордонників закидали камінням 7 невідомих людей у білоруській формі
21:25
Російську важкоатлетку Каширіну позбавили золотих медалей та заборонили брати участь в змаганнях на 8 років через допінг
21:23
БМП CV90 збройних сил Норвегії
Україна та Швеція планують спільно виготовити тисячу БМП CV-90 для українських військових
20:54
хасиди-паломники в Умані
Нетаньягу просить хасидів цьогоріч не відвідувати Умань
20:50
Рустем Умєров
Умєров хоче запровадити посаду військового омбудсмена: що відомо і які є питання
20:46
Віктор Орбан
Орбан збирається замінити російське паливо для АЕС французьким, - ЗМІ
20:41
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов отримав другу контузію
20:32
Ексклюзив
Вірменія
Немає насправді вірмено-азейбарджанської війни, а є російська війна, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
20:26
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
20:14
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії центр Херсона: поранена жінка
20:08
OPINION
Галина Пагутяк
Мовний геноцид та його жертви
19:52
ЗСУ, міномет, міна
ЗСУ мають успіх у районах Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб
19:39
Олександр Довженко
Цього дня народилися кінорежисер Олександр Довженко та дисидент Микола Горбаль
19:23
вибух
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав щонайменше один вибух
19:13
Огляд
Москва пожежа
Дим у Москві, Пітері та Криму: де вибухало у ворога впродовж тижня
19:07
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ використовують ротацію ворога для просування на різних напрямках, - експерт Світан
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV