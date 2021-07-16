Княжицький: Депутати, які подавали правки проти української мови, казали, що їх змушують в ОПУ

Про він заявив під час спільного марафону Еспресо, Прямого та 5 каналу.

“Безумовно, це була атака. Це була атака, в яку кидали солдатів, як за часів Сталіна кидали людей на форсування Дніпра без зброї і розстрілювали ззаду. Тому що люди, які шли в цю атаку, не хотіли в неї йти. Депутати, які подавали правки проти української мови, ледь не зі сльозами на очах приходили до мене і казали: “Ну ти розумієш, в Офіс (президента - ред.) викликали і сказали. Ну я ж не хочу це робити”, - заявив Княжицький.

Він нагадав, що троє депутатів зняли свої “мовні” поправки перед тим, коли обговорювався зовсім інший законопроєкт, куди вони поставили ці поправки проти української мови.

“Власне, всі вони стосувалися, щоб фільми і серіали на українських телевізійних каналах, які від сьогодні (16 липня - ред.) мають транслюватися українською мовою, все ж таки транслювалися російською. Чому вони це робили? Причин багато та інтересів багато. Безумовно, є інтерес Кремля. Тому що і висловлювання Путіна, і Суркова про те, що “російський мір" завершується там, де завершується російська мова”, вони є актуальними. Це підстава для окупації. Це підстава для збройної агресії. І це спосіб послабити Україну. Як вони це роблять? Ви знаєте, що найбільшими виробниками телевізійної продукції для Росії за гроші Кремля є українські компанії, які мають свої філії в Росії? Як це не дивно. Вони виробляють програми і фільми туди. Що кажуть росіяни? Вони кажуть: “беріть їх показуйте в себе”, але знаєте, авторське право нам належить. Тому перекладати українською не можна. Беріть показуйте російською. Вам заплатять українські олігархи за це трошки - покладете додатковий прибуток собі до кишень”, - зазначив Княжицький.

За його словами, таким чином використовуючи корупцію, використовуючи те, що український медіапростір по суті є збитковим і олігархічним - Кремль чи російська влада поширювала тут цей “рускій мір”.

Він також додав, що багато “слуг народу” також не хотіли давати голосів за “мовні” правки.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у бюджетному законопроєкті нардепи знайшли правки, які нівелювали дію мовного закону.

Згодом, народні депутати фракції "Слуга народу" відкликали правки до змін у бюджет, які нівелювали мовний закон.

Згодом, Велика палата Конституційного суду визнала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" таким, що відповідає Основному закону.

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