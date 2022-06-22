"Конкретних домовленостей наразі не досягнуто", - в МЗС України прокоментували переговори щодо деблокади портів

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує РБК-Україна.

"Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", - заявив він.

Ніколенко додав, що для України у процесі деблокади портів принциповим елементом залишається питання безпеки.

Відзначимо, вчора, 21 червня, турецькі ЗМІ писали, що наступного тижня Україна, Росія, Туреччина та ООН можуть погодити коридор для вивезення зерна.

Сьогодні ж у Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна.

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