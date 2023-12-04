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Контакти Порошенка корисні для України у світлі інтеграції до НАТО, - нардепка Іонова

4 грудня, 2023 понедiлок
18:00
Світ Петро Порошенко

На порядку денному сьогодні - рух України до НАТО. Важливо використовувати контакти і досвід п’ятого президента та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка у світлі інтеграції 

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марія Іонова в етері телеканалу Еспресо.

"Зараз є багато проблем, які треба системно і комплексно вирішувати. Ми всі налаштовані на те, щоб виборювати основні наші пріоритети, зокрема початок переговорного процесу з ЄС і нашу інтеграцію до НАТО. Дуже важливо використовувати контакти і досвід політиків, тим більше Петра Порошенка, щоб покращити ті чи інші відносини", - повідомила вона.

Народна депутатка прокоментувала невипуск за кордон Порошенка.

"На державному рівні є проблематика в цьому питанні. Такі візити, як зазначив сам Петро Порошенко, узгоджувались з МЗС, але пізніше Банкова відмінила", - додала вона.

Петро Олексійович буде оскаржувати рішення прикордонників та спікера парламенту Руслана Стефанчука в суді, зазначила Іонова.

"Те, що сталося з п’ятим президентом - не вперше. Але ми шоковані тим, як юридично це все відбувалось. Якби Стефанчук, як дипломований юрист, усвідомлював свою особисту відповідальність спікера парламенту про незалежність парламенту, у нас би не було таких тем", - сказала вона.

Зірване відрядження 1 грудня передбачало зустрічі у США та Польщі. Але й питання Угорщини та України не слід замовчувати, каже Іонова.

"Основною була Польща і Вашингтон. Але наша політична сила, перебуваючи в родині європейської народної партії, де свого часу була партія Орбана, має відповідні контакти. Ми не можемо тільки критикувати і бачачи важку ситуацію у відносинах між Угорщиною і Україною. Не можна просто ігнорувати, блокувати, звинувачувати, треба намагатися розмовляти. Зараз на порядку денному наш рух до НАТО. Угорщина, як член Альянсу так само впливає і має свій голос. Тому нам потрібно розмовляти про це", - резюмувала вона.

  • 1 грудня Порошенко заявив, що його не випустили за кордон. Він наголосив, що мав десятки запланованих зустрічей у Польщі та США: "З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями — про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому, а без неї нам Росію не перемогти".

  • Пізніше в СБУ пояснили, чому прикордонники не пропустили Порошенка за кордон.

    "Серед планів ворога - залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їхніх відвідин третіх країн. За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська Солідарність" П. Порошенка з прем’єр-міністром (Угорщини, - ред.) Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України", - зазначили в СБУ.

    Зазначалося, що для того, аби уникнути "провокацій на міжнародній арені", СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України із пропозицією "врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій".

    "Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом у руках російських спецслужб", - поінформували у спецслужбі.

  • Згодом очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що експрезидент України Петро Порошенко справді планував зустрітися з угорським прем'єром Віктором Орбаном

Україна
Петро Порошенко
Угорщина
Віктор Орбан
НАТО
Європейська солідарність
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