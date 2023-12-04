Контакти Порошенка корисні для України у світлі інтеграції до НАТО, - нардепка Іонова

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марія Іонова в етері телеканалу Еспресо.

"Зараз є багато проблем, які треба системно і комплексно вирішувати. Ми всі налаштовані на те, щоб виборювати основні наші пріоритети, зокрема початок переговорного процесу з ЄС і нашу інтеграцію до НАТО. Дуже важливо використовувати контакти і досвід політиків, тим більше Петра Порошенка, щоб покращити ті чи інші відносини", - повідомила вона.

Народна депутатка прокоментувала невипуск за кордон Порошенка.

"На державному рівні є проблематика в цьому питанні. Такі візити, як зазначив сам Петро Порошенко, узгоджувались з МЗС, але пізніше Банкова відмінила", - додала вона.

Петро Олексійович буде оскаржувати рішення прикордонників та спікера парламенту Руслана Стефанчука в суді, зазначила Іонова.

"Те, що сталося з п’ятим президентом - не вперше. Але ми шоковані тим, як юридично це все відбувалось. Якби Стефанчук, як дипломований юрист, усвідомлював свою особисту відповідальність спікера парламенту про незалежність парламенту, у нас би не було таких тем", - сказала вона.

Зірване відрядження 1 грудня передбачало зустрічі у США та Польщі. Але й питання Угорщини та України не слід замовчувати, каже Іонова.

"Основною була Польща і Вашингтон. Але наша політична сила, перебуваючи в родині європейської народної партії, де свого часу була партія Орбана, має відповідні контакти. Ми не можемо тільки критикувати і бачачи важку ситуацію у відносинах між Угорщиною і Україною. Не можна просто ігнорувати, блокувати, звинувачувати, треба намагатися розмовляти. Зараз на порядку денному наш рух до НАТО. Угорщина, як член Альянсу так само впливає і має свій голос. Тому нам потрібно розмовляти про це", - резюмувала вона.