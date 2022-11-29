Коригував прицільні удари за гроші й "посаду" у регіоні: на Запоріжжі затримали "наводчика" ворожих ракет
Спецпризначенці затримали чоловіка, який "наводив" ракети для повторних ударів по Запорізькій інфраструктурі. Затриманий є працівником одного з українських оборонних заводів
Про це повідомляють у Службі безпеки України
Після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних. "Уточнена" інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста, – зазначають у пресслужбі.
Поряд з тим чоловік приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру, а зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.
За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби Росії.
У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво.
За це загарбники "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону.
Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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