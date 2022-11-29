Про це повідомляють у Службі безпеки України

Після російських повітряних ударів він виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі ворогу відповідних даних. "Уточнена" інформація потрібна була окупантам для проведення подальших обстрілів міста, – зазначають у пресслужбі.

Поряд з тим чоловік приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру, а зібрані відомості передавав агресору через соцмережі, у тому числі Телеграм-канал зрадника і кремлівського пропагандиста Рогова.

За даними слідства, затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби Росії.

У поле зору окупантів потрапив через свою проросійську "активність" у соцмережах, де йому запропонували конфіденційне співробітництво.

За це загарбники "гарантували" гроші та "посаду" у разі захоплення регіону.

Затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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