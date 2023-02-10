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Корупційна схема на мільярд: у справі НАК "Надра України" проходять обшуки

10 лютого, 2023 п'ятниця
17:40
Кримінал у справі НАК "Надра України" проходять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у справі щодо незаконного вибуття майна НАК "Надра України", вартість якого становить десятки мільйонів гривень

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у telegram.

Стало відомо, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора розслідується кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовцями приватного акціонерного товариства "Національної акціонерної компанії "Надра України" (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, акціонерне товариство займалося інвестиційними проєктами у геологорозвідувальній галузі на території України.

Також відомо, що через укладення низки угод з його власності на користь п’яти суб’єктів господарювання незаконно вибуло майно вартістю десятки мільйонів гривень. Всі ці товариства афілійовані з російським олігархом та народним депутатом України VIII скликання.

Зазначається, що наразі тривають обшуки за місцями здійснення господарської діяльності. Зокрема, в офісних приміщеннях товариств, а також за місцями проживання керівників та кінцевих бенефіціарів.

Відомо, що було вилучено документи, які підтверджують незаконність господарських операцій, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони. Також вилучено понад 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн, законність набуття яких перевіряється.

Досудове розслідування проводило Державне бюро розслідувань ДБР, оперативний супровід здійснювала Служба безпеки України.

В СБУ додали, як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області.

"При тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, джерела видання LB в правоохоронних органах повідомили, що СБУ проводить обшуки у екс-нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса. 

  • Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини.
  • 9 лютого повідомлялося, що Служба безпеки повідомила про підозру в держзраді робітнику Укрзалізниці: чоловік коригував ракетні удари по Києву та працював на спецслужбу РФ.
  • 10 лютого стало відомо, що за матеріалами СБУ, 13 років за ґратами проведуть 13 бойовиків "ЛНР", які прикривали втечу російських окупантів з Харківщини.
Суспільство
СБУ
Офіс генпрокурора
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