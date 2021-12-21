Країни Північної Європи висловили занепокоєння військовою активністю РФ та підтримали Україну
Міністри оборони п'яти держав Північної Європи заявили, що з тривогою спостерігають за нарощуванням російських військ на українському кордоні, та висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України
Про це повідомляється у спільній заяві міністрів оборони Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та Фінляндії, опублікованій у вівторок, 21 грудня.
"Остання військова активність Росії, особливо виняткове нарощування військових сил вздовж кордонів України, є тривожним знаком, який може мати дестабілізуючий вплив на наше спільне середовище безпеки", - йдеться у заяві.
Міністри оборони зазначили, що уважно спостерігають за ситуацією навколо України. Нещодавно між країнами була проведена консультація на рівні міністрів, де обговорювалися події на українсько-російському кордоні.
"Країни Північної Європи продовжують тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету та права України вирішувати власний курс зовнішньої та безпекової політики без стороннього втручання. Ми відкидаємо поняття сфер впливу в Європі", - наголошується у заяві.
Представники Скандинавських країн підкреслили, що мінські домовленості та політичний діалог залишаються основою для вирішення конфлікту на сході України.
- Міноборони Литви повідомляло, що на зустрічі міністрів оборони країн Скандинавії і Балтії учасники дійшли згоди, що цілі Росії в регіоні залишаються агресивними.
- 21 грудня британський таблоїд Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці написав, що РФ планує вторгнення в Україну напередодні Різдва західного обряду.
- У Держдепартаменті США заявили, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки, особливо з урахуванням загрози вторгнення Росії.
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