ВАКС арештував заступника міністра агрополітики Дмитрасевича до 7 липня

Про це повідомив журналіст Олег Новіков.

Зазначається, що Вищий антикорупційний суд обрав Дмитрасевичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 липня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20,28 млн грн.

"У разі внесення коштів на Дмитрасевича покладуть низку обов'язків, зокрема, не відлучатися з Києва, здати закордонні/дипломатичний паспорти та носити електронний браслет", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, шо Дмитрасевич фігурує у справі про махінації з землею разом з міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.