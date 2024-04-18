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Загибель помічника Залужного Частякова: ДБР скерувало до суду справу офіцера, який подарував гранати

18 квітня, 2024 четвер
13:55
Кримінал суд

ДБР передало до суду провадження щодо офіцера, який подарував гранати загиблому помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідчі Бюро завершили досудове розслідування 29 березня 2024 року, після чого сторони захисту та потерпілих мали можливість ознайомитись з матеріалами справи", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрюваний передав загиблому вибуховий "подарунок" із гранатами на честь дня народження.

"При цьому він не попередив колегу про справжність гранат та не пересвідчився, що він та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої. Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження", - зазначили в ДБР.

Офіцера судитимуть за ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України. Йому "світить" до 15 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова

6 листопада 2023 року о 17:15 в селі Чайки Київської області від вибуху гранати загинув Геннадій Частяков - помічник тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний висловився з приводу трагедії.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. У одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині", - написав він у своєму Telegram-каналі.

7 листопада 2023 року розслідування інциденту доручили ДБР, згодом там назвали основну версію загибелі помічника Залужного.

Теги:
Новини
Україна
Валерій Залужний
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