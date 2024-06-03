Авторка роману "Залізна вдова" Сіжань Чжао, переклад якого видавав Vivat, закликала донатити на підтримку України

Відповідний допис вона поширила в Instagram.

Канадська письменниця китайського походження Сіжань Джей Чжао, авторка бестселера за версією New York Times "Залізна вдова", записала відео про україномовний переклад свого роману. В Україні його видало харківське видавництво Vivat, яке друкувало свої книжки на знищеному російським ракетним ударом 23 травня "Фактор-друці".

Підписники попросили письменницю розповісти більше про українське видання. Вона поділилася, що з українським перекладом повʼязана цікава історія. Спершу її видавець, який володіє всіма правами на переклад книги Сіжань Джей Чжао, вів переговори з українськими видавцями і не очікував, що з цього щось вийде, адже Україна перебуває у стані війни. Однак через якийсь час представники Vivat повернулися і заявили, що готові придбати "Залізну вдову".

"На мою думку, це демонструє стійкість українського народу, оскільки він не дає російській агресії завадити їм жити своїм життям та поширювати свою культуру. І для мене велика честь, що моя книжка перекладена українською мовою. Росія не знищить їх, як би не намагалася", - сказала письменниця.

Вона уточнила, що відеоогляд був записаний до 23 травня, коли Росія розбомбила друкарню "Фактор-друк". Сіжань Джей Чжао, яка має міжнародну аудиторію, у своєму instagram назвала 7 робітників друкарні, яких убила Росія - друкар-теснильник Храпіна Тетяна, машиніст приклеювальної машини Строгий Роман, брошуровальник Риженко Світлана, машиністи швацьких машин та автоматів Курасова Ольга і Нінадовська Олена, машиніст комплектувальної машини Минаєва Ганна, брошуровальник Шило Дмитро.

"Харків - місто, де знаходилася друкарня, щодня обстрілюють, і ситуація жорстока. 25 травня вони також атакували ринок і вбили щонайменше 18 людей. В Україну має надходити стільки допомоги, яка йде десь в інші місця. Щоб допомогти, ви можете зробити донат через офіційну платформу збору коштів в Україні United24 або Nova Ukraine спеціально для гуманітарної допомоги", - додала авторка.

Сіжань Джей Чжао також показала обгорілий примірник "Залізної вдови".

"Залізна вдова" — це науково-фантастичний роман 2021 року про вісімнадцятирічну Ву Дзетань, що вирішує помститися за смерть сестри і йде до армії, яка протистоїть космічним загарбникам.

Удар РФ по типографії в Харкові

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.

31 травня стало відомо, що фонд американського мільярдера й філантропа Говарда Баффета допоможе відновити типографію в Харкові, знищену ударом РФ 23 травня.