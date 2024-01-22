"Дія" оголосила трійку переможців народного голосування за членів журі Нацвідбору Євробачення-2024
Якщо троє переможців голосування підпишуть угоду із Суспільним, вони офіційно стануть членами журі на Національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2024"
Про це повідомляється в телеграм-каналі сервісу державних послуг "Дія".
За результатами опитування в "Дії", яке тривало тиждень, найбільше голосів українців отримали Народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко, співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016 Джамала та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець.
Проголосувати можна було лише за одного кандидата. Загалом в опитуванні в "Дії" взяли участь понад 720,8 тис. українців. Рейтинг формували за першою трійкою претендентів на суддівське крісло.
"Якщо переможці підпишуть угоду із Суспільним — стануть офіційними членами журі на Нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції", - зазначили в "Дії".
Загалом на місце членів журі претендувало 9 кандидатів.
Фото: Скриншот з "Дії"
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Організатори Нацвідбору уже опублікували пісні фіналістів та оголосили порядок виступів. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
Наразі Україна стала головним фаворитом Євробачення-2024, посівши перше місце в рейтингах букмекерів.
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