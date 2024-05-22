Monatik випустив новий кліп, який зняла постановниця номера України на Євробаченні-2024 Таню Муіньо
Український співак Monatik презентував пісню "А що?", режисеркою кліпу на яку стала дворазова номінантка на "Греммі", кліпмейкерка відеоробіт Гаррі Стайлза та The Weeknd Таню Муіньо
Премʼєра відбулася на YouTube.
Українська режисерка Таню Муіньо зняла ще один кліп для музиканта Monatik. Це вже 20-та спільна робота кліпмейкерки та співака. Відео на пісню "А що?" присвячене темі суспільного осуду.
У новому відео Monatik постає перед судом присяжних.
"Все, як і у житті: спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею. Суспільний осуд переживав майже кожний, хто робив щось щиро та з усього серця. Проте артист залишається вірним собі, і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву", - зазначається в описі кліпу.
Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. Українська режисерка співпрацює з багатьма популярними артистами. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.
У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.
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