Monatik випустив новий кліп, який зняла постановниця номера України на Євробаченні-2024 Таню Муіньо 

Премʼєра відбулася на YouTube.

Українська режисерка Таню Муіньо зняла ще один кліп для музиканта Monatik. Це вже 20-та спільна робота кліпмейкерки та співака. Відео на пісню "А що?" присвячене темі суспільного осуду.

У новому відео Monatik постає перед судом присяжних.

"Все, як і у житті: спочатку вони йому аплодують, слідом засуджують і навіть хочуть розлучити його з головною героїнею. Суспільний осуд переживав майже кожний, хто робив щось щиро та з усього серця. Проте артист залишається вірним собі, і в фіналі відеороботи міцні почуття, сильне бажання та віра все одно перемагають розлуку і темряву", - зазначається в описі кліпу.

Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. Українська режисерка співпрацює з багатьма популярними артистами. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Ґреммі" у номінації "Найкраще музичне відео" у 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.