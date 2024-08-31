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Головна Культура Польський письменник Твардох заборонив видання свого роману у Росії: яка причина

Польський письменник Твардох заборонив видання свого роману у Росії: яка причина

Ксенія Золотова
31 серпня, 2024 субота
11:52
Культура

Польський письменник Щепан Твардох заборонив видання свого роману "Король" у Росії до завершення війни в Україні після того, як росіяни поранили ракетою у Краматорську польську волонтерку і журналістку

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Про це повідомляє Читомо з посиланням на історика і журналіста Романа Кабачого.

Зазначається, що однією з причин такої відмови стала ракетна атака на Краматорськ 24 серпня, під час якої постраждала його знайома волонтерка та документаторка воєнних злочинів Моніка Андрушевська.

Кабачій розповів, що російський перекладач звернувся до Твардоха з проханням про дозвіл на публікацію книги в Росії, на що письменник категорично відмовив. Він заявив, що питання перекладу можна буде обговорювати лише після того, як Росія припинить обстріли і всі її військові покинуть Україну.

У своєму пості в соцмережах, який фейсбук спочатку видалив, Твардох написав: "Вчора, у День Незалежності України, російський “Іскандер” мало не вбив мою подругу, яка просто проїжджала через центр Краматорська. Про літературу поговоримо тоді, коли перестанете стріляти по моїх друзях, а я тим часом буду докладати усіх зусиль, щоб допомагати моїм друзям вбивати російських солдатів в Україні. І коли вже усі повернуться до Росії, живі чи як "груз 200", то тоді поговоримо про видання моїх книжок російською мовою".

Кабачій повідомив, що у День Незалежності України Твардох отримав нагороду Stand with Ukraine Awards разом із ще п’ятьма поляками. Ця нагорода, заснована активістами Євромайдану, присуджується за підтримку України в її боротьбі за незалежність і європейське майбутнє.

Фото: facebook Szczepan Twardoch

Хто такий Щепан Твардох

Щепан Твардох (23.12.1979) — польський письменник і публіцист, один із лідерів сучасної польської літератури. Його твори вирізняються виразною й логічною, але при цьому незвичайною та складною конструкцією, в них автор постійно балансує між реальним і фантастичним, психологією і реалізмом, справжньою й альтернативною історією. 

Твардох — уродженець Сілезії, він закінчив Сілезький університет у Катовіце, спеціалізувався в галузі філософії та соціології. Знавець сілезької мови (етнолекту) і культури, експерт в галузі зброї. Літературну кар’єру почав з публікацій у різних польських періодичних виданнях — зокрема, у загальнонаціональних щоденних газетах "Gazeta Wyborcza" і "Rzeczpospolita". Був редактором літературного розділу журналу "Christianitas", фейлетоністом видань "Polityka" і "Wysokie Obcasy Extra". Перу Щепана Твардоха належать романи "Wieczny Grunwald" ("Вічний Ґрюнвальд", 2010), який польська критика назвала літературним відкриттям, "Morfina" ("Морфій", 2012), "Drach" ("Дракон", 2014), "Król" ("Король", 2016), кілька збірок оповідань і книга щоденників "Wieloryby i ćmy" ("Кити та метелики", 2015). Творчість письменника відзначено низкою поважних літературних премій, а за кількістю номінацій він є справжнім рекордсменом. Зокрема, бестселер "Drach" у 2014 році було удостоєно премії фонду ім. Косьцельських і німецької літературної премії "Brücke Berlin". А в 2016 році за підсумками читацького голосування, організованого найбільшим польським інтернет-порталом Onet.pl, Твардох отримав головний приз — автомобіль марки "Mercedes-Benz".

Роман "Морфій" — критика оцінила як "видатний і в певному сенсі божевільний", назвавши його "надзвичайно сміливим дослідженням чоловічої слабкості і хиткої національної ідентичності, що проявляються в ситуації першого місяця німецької окупації Польщі". Цю книжку було відзначено премією "Сілезький лавр", Європейської книжкової премії і польської премії "Ніка", що присуджується за найкращу книгу року.

  • У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Вісім людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
  • Унаслідок російського удару по готелю в Краматорську загинув британець Раян Еванс, який працював на агенцію Reuters. Двоє медійників видання перебувають у лікарні.
  • Згодом стало відомо, що Міжнародна організація "Репортери без кордонів" готує судовий позов проти Росії через ворожий удар по готелю в Краматорську, внаслідок якого загинув співробітник Reuters, також постраждали журналісти. 
  • Журналіст агентства Reuters Іван Любиш-Кірдей після російського удару по готелю у Краматорську 25 серпня перебуває у важкому стані в лікарні.

Теги:
Україна
Росія
Польща
російська армія
Краматорськ
Війна з Росією
підтримка України
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