Путініста-екскерівника театру Лесі Українки Резніковича позбавили звання академіка НАМУ

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Національна академія мистецтв України (НАМУ) позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка через українофобію та роботу в РФ. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та почав співпрацювати з державними інституціями Росії. Як зазначили в Національній академії мистецтв України у відповідь на журналістський запит агентства, рішення ухвалили 4 липня.

"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", - наголосили у відповіді.

У зв'язку з цим виплату академічної стипендії Резніковичу припинено з липня 2024 року.

У травні Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Михайла Резніковича звання академіка через українофобію та роботу в РФ.

До того національний театр Лесі Українки, гендиректором та художнім керівником якого був Михайло Резнікович, відмовився від його вистав.