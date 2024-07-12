Путініста-екскерівника театру Лесі Українки Резніковича позбавили звання академіка НАМУ
Колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича позбавили статусу члена Національної академії мистецтв України
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Національна академія мистецтв України (НАМУ) позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка через українофобію та роботу в РФ. На початку повномасштабного вторгнення він виїхав з України та почав співпрацювати з державними інституціями Росії. Як зазначили в Національній академії мистецтв України у відповідь на журналістський запит агентства, рішення ухвалили 4 липня.
"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", - наголосили у відповіді.
У зв'язку з цим виплату академічної стипендії Резніковичу припинено з липня 2024 року.
У травні Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до НАМУ з вимогою позбавити Михайла Резніковича звання академіка через українофобію та роботу в РФ.
До того національний театр Лесі Українки, гендиректором та художнім керівником якого був Михайло Резнікович, відмовився від його вистав.
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