Сумська образила свого племінника, який дав інтерв'ю про її доньку Паперну, яка знімається в російських серіалах

Реакцію на інтервʼю Хостікоєва Сумська оприлюднила в сторіс в Instagram.

Українська акторка Ольга Сумська, донька якої Антоніна Паперна залишається в Росії після початку повномасштабного вторгнення, мовчить про війну в Україні та нещодавно знялась у російському серіалі, розкритикувала свого племінника Вʼячеслава Хостікоєва. Днями актор, син Наталі Сумської та Анатолія Хостікоєва дав інтервʼю ведучому YouTube-каналу Rostyslove Production Ростиславу Калацинському.

В інтервʼю Хостікоєв розповів, що його двоюрідна сестра Паперна не спілкується з ним від 24 лютого 2022 року, а також засудив її позицію. Зокрема актор пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення Паперна не приїхала на похорон бабусі.

"Огидна потвора!" – підписала Сумська скриншот з інтервʼю.

Вона заперечила слова про те, що Антоніна не попрощалась з бабусею. Паперна, за словами її матері, була, проте онлайн.

"Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 2022 року: я, Віталій, Аня й Тоня на прямому зв'язку. З родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете?" – обурилася акторка.

Окремо вона звернулася до інтервʼюєра Калацинського.

"Яке ви маєте право паплюжити нашу сім'ю? Сидите за кордоном і заробляєте на брехні?" – додала Сумська.

Фото: Скриншот з Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що, звісно, спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.