Сумська образила свого племінника, який дав інтерв'ю про її доньку Паперну, яка знімається в російських серіалах
Українська акторка Ольга Сумська грубо висловилась про свого племінника Вʼячеслава Хостікоєва, який засудив її доньку Антоніну Паперну, яка залишається в РФ
Реакцію на інтервʼю Хостікоєва Сумська оприлюднила в сторіс в Instagram.
Українська акторка Ольга Сумська, донька якої Антоніна Паперна залишається в Росії після початку повномасштабного вторгнення, мовчить про війну в Україні та нещодавно знялась у російському серіалі, розкритикувала свого племінника Вʼячеслава Хостікоєва. Днями актор, син Наталі Сумської та Анатолія Хостікоєва дав інтервʼю ведучому YouTube-каналу Rostyslove Production Ростиславу Калацинському.
В інтервʼю Хостікоєв розповів, що його двоюрідна сестра Паперна не спілкується з ним від 24 лютого 2022 року, а також засудив її позицію. Зокрема актор пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення Паперна не приїхала на похорон бабусі.
"Огидна потвора!" – підписала Сумська скриншот з інтервʼю.
Вона заперечила слова про те, що Антоніна не попрощалась з бабусею. Паперна, за словами її матері, була, проте онлайн.
"Ми ховали бабусю вчотирьох під бомбами 1 березня 2022 року: я, Віталій, Аня й Тоня на прямому зв'язку. З родини В'ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете?" – обурилася акторка.
Окремо вона звернулася до інтервʼюєра Калацинського.
"Яке ви маєте право паплюжити нашу сім'ю? Сидите за кордоном і заробляєте на брехні?" – додала Сумська.
Фото: Скриншот з Instagram Ольги Сумської
Ольга Сумська постійно наголошує, що питання, повʼязані з її донькою, болісні для неї. Вона розповідала, що, звісно, спілкується з донькою, але зауважувала, що розмовляти їм складно, адже телефони в Росії прослуховуються, жити там небезпечно. Але, імовірно, Паперна вважає інакше, оскільки розвиває у країні-агресорці акторську карʼєру.
- На початку грудня 2022 року Сумська розповідала, що її донька "не може приїхати" в Україну
- Раніше Сумська прокоментувала можливу мобілізацію зятя. Чоловік її доньки - російський актор Володимир Яглич. Сумська зазначила, що тема її родинних звʼязків з Росією зараз для неї найболючіша.
- У лютому стало відомо, що Антоніна Паперна знялась у російському серіалі "Постукай у мої двері".
- Днями актор В'ячеслав Хостікоєв дав інтервʼю, у якому засудив свою сестру Антоніну Паперну, яка мовчить про війну в Україні та живе в РФ
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