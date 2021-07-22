Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Литва назвала помилкою домовленість США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", а надання Україні ПДЧ у НАТО - можливістю її виправити

Литва назвала помилкою домовленість США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", а надання Україні ПДЧ у НАТО - можливістю її виправити

22 липня, 2021 четвер
19:00
Світ Габріелюс Ландсбергіс

Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс прокоментував рішення США та Німеччини, відзначивши, що Захід досі має важелі для збереження Україною прибутків від транзиту російського газу до Європи

Позицію міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса передають Baltic Times.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав "помилкою" нещодавню домовленість між США та Німеччиною про газопровід "Північний потік-2", додавши, однак, що захід має важелі для збереження Україною прибутків від транзиту російського газу до Європи

За словами Ландсбергіса, виведення російських військ з України або чітка перспектива вступу України в НАТО може стати передумовою для початку роботи газопроводу, що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море.

Габріелюс зробив заявуна тлі американсько-німецького рішення припинити розбіжності щодо проекту "Північний потік-2".

Читайте також: Меркель про "Північний потік-2": "Російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю"

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати", - сказав Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі в четвер.

"Я бачу можливості вирішити цю помилку, (...) якщо Україні запропонують план дій щодо членства в НАТО або запуск газопроводу буде використано як важіль для вимагання виведення російських військ з територій України", - додав він.

За його словами, новий газопровід є "головною перемогою" президента Росії Володимира Путіна. Він зауважив, що "за цю перемогу йому потрібно заплатити справді високу ціну".

Читайте також: Закликаємо США та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи, - МЗС України та Польщі щодо "Північного потоку-2"

"Це є основним важелем впливу, і існує можливість використовувати цей важіль, хоча б мінімально позитивно. Якщо цього не зробити, це буде втратою (...), перш за все, для тих країн, які домовились про цей "Північний потік-2", - сказав Ландсбергіс .

Відповідно до американсько-німецької угоди Вашингтон відмовиться від планів накласти санкції на учасників проєкту "Північний потік-2", проте шанс на санкції ЄС для Москви залишатиметься, якщо Росія використає газопровід як предмет енергетичного тиску.

Угода також визначає мету збереження існуючого транзиту газу через Україну. "Північний потік-2" подвоїть потужність російського газового експортного коридору до Німеччини, дозволивши Москві обійти Україну як країну транзиту російського газу. 

Росія
Німеччина
Литва
геополітика
НАТО
США
ПДЧ
Північний потік-2
Читайте також:
20 липня, 2021 вiвторок
У Раді створили нове міжфракційне об'єднання: до складу увійшли 283 нардепи
21 липня, 2021 середа
США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"
20 липня, 2021 вiвторок
Кличко може задіяти опцію реваншу в контракті на бій з британським чемпіоном
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.3
  • EUR
    Купівля 31.85
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
22 липня
21:16
У "Газпромі" заявили про готовність продовжити транзит через Україну після 2024 року і "навіть готові збільшити обсяги"
21:05
Верховна Рада
Раді пропонують дозволити розміщувати на території музеїв заклади харчування та готелі
20:54
ЮНЕСКО вирішила, що Софії Київській та Києво-Печерській Лаврі нічого не загрожує, - Ткаченко
20:53
КуПС - Ворскла
"Ворскла" не втримала перемогу над КуПС у Лізі конференцій
20:48
Мандат місії ОБСЄ у російських пунктах "Гуково" і "Донецьк" на непідконтрольній Україні ділянці кордону продовжено на два місяці
20:34
Таїланд розробляє три вакцини проти коронавірусу, вони мають бути готові на початку 2022 року
20:13
Twitter тестує функцію дизлайків у соцмережі
19:51
Дмитро Кулеба
Кулеба про позов РФ проти України в ЄСПЛ: ніяких результатів крім інформаційного шуму не буде
19:49
Зеленський нагородив медаллю 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей під час повені
19:47
Росія через Nord Stream 2 запустила "Газпром" на ринок Західної Європи для шантажу України та інших східноєвропейських країн, - Фейгін  
19:28
Домовленості Паризького саміту: Німеччина закликала Україну імплементувати "формулу Штайнмаєра", а РФ - відкрити КПВВ і відвести озброєння
19:17
СБУ за пів року викрила три агентурні мережі та затримала 18 агентів спецслужб РФ
19:01
Дмитро Разумков
Разумков підписав закони про нацспротив та збільшення чисельності ЗСУ
18:55
Негода в Одесі: за день випало 80% місячної норми опадів
Негода в Одесі: за день випало 80% місячної норми опадів
18:43
Дмитро Кулеба
"Не кінець історії": Кулеба про угоду щодо "Північного потоку-2"
18:27
ООС
Окупанти порушили "тишу" поблизу Водяного та Пісків: стріляли із заборонених мінометів
18:25
Мінветеранів та фонд "Повернись живими" презентували бренд, який просуватиме ветеранський бізнес
18:21
Воював за терористів "Л/ДНР": в Чехії суд вп'ятеро збільшив термін ув'язнення для громадянина Білорусі
18:10
ВООЗ
ВООЗ закликала країни поліпшити послуги психологічної підтримки: вплив пандемії на психіку буде довгостроковим
18:09
ОБСЄ
Україна закликала ОБСЄ оцінити легітимність виборів до Держдуми РФ із дозволом голосувати жителям ОРДЛО
17:48
вакцина
ЄС збільшить вдвічі кількість вакцин, які мають передати до кінця року ініціативі COVAX
17:46
Денис Малюська
"Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні": Малюська про позов проти України
17:31
ТКГ
У ТКГ сторони обмінялись оновленими списками осіб, яких шукають, - Грау
17:19
ООС
Спецпредставник ОБСЄ: Район поблизу Золотого перетворюється на гарячу точку
17:16
Молдова
Уряд Молдови посилив правила в'їзду в країну через коронавірус
17:08
В Аргентині дозволили вказувати третю стать замість "чоловік" або "жінка" у паспортах
17:06
вакцина
Понад 50% дорослого населення ЄС завершили вакцинацію від COVID-19
16:56
Ярослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин звернувся у прокуратуру щодо висловів Шуфрича про кримських татар
16:47
У Києві на вихідних обмежать рух транспорту: які вулиці перекриють
16:45
Петро Порошенко
Міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною, – Порошенко про "Північний потік-2"
16:43
Меркель
Меркель про "Північний потік-2": "Російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю"
16:42
Юлія Мендель
Мендель заявила, що в ОП існувала заборона коментувати тему Криму
16:37
Промвиробництво
Зростання промвиробництва у червні сповільнилося до 1,1%, - Держстат
16:31
Жінку, яка пограбувала банк у Києві, відправили в СІЗО до 18 вересня
16:29
отримати житло
Переселенці зможуть подати заявку на конкурс для отримання пільгової іпотеки через "Дію"
16:22
канабіс
Вилучили близько 40 кг канабіса: на Миколаївщині затримали чоловіка, який вирощував коноплю
16:18
iPhone
Всі iPhone підтримуватимуть 5G у 2022 році, - ЗМІ
16:18
вакцина
На Київщині відкрили чотири нових центри вакцинації
16:05
Барт де Вевер
Мер бельгійського Антверпена запропонував приєднати Фландрію до Нідерландів
16:01
Олімпіада-2020
Олімпіада-2020: МОК на карті "відділив" окупований Крим від України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV