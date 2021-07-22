Литва назвала помилкою домовленість США і Німеччини щодо "Північного потоку-2", а надання Україні ПДЧ у НАТО - можливістю її виправити
Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс прокоментував рішення США та Німеччини, відзначивши, що Захід досі має важелі для збереження Україною прибутків від транзиту російського газу до Європи
Позицію міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса передають Baltic Times.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав "помилкою" нещодавню домовленість між США та Німеччиною про газопровід "Північний потік-2", додавши, однак, що захід має важелі для збереження Україною прибутків від транзиту російського газу до Європи
За словами Ландсбергіса, виведення російських військ з України або чітка перспектива вступу України в НАТО може стати передумовою для початку роботи газопроводу, що з'єднує Росію та Німеччину через Балтійське море.
Габріелюс зробив заявуна тлі американсько-німецького рішення припинити розбіжності щодо проекту "Північний потік-2".
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"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати", - сказав Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі в четвер.
"Я бачу можливості вирішити цю помилку, (...) якщо Україні запропонують план дій щодо членства в НАТО або запуск газопроводу буде використано як важіль для вимагання виведення російських військ з територій України", - додав він.
За його словами, новий газопровід є "головною перемогою" президента Росії Володимира Путіна. Він зауважив, що "за цю перемогу йому потрібно заплатити справді високу ціну".
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"Це є основним важелем впливу, і існує можливість використовувати цей важіль, хоча б мінімально позитивно. Якщо цього не зробити, це буде втратою (...), перш за все, для тих країн, які домовились про цей "Північний потік-2", - сказав Ландсбергіс .
Відповідно до американсько-німецької угоди Вашингтон відмовиться від планів накласти санкції на учасників проєкту "Північний потік-2", проте шанс на санкції ЄС для Москви залишатиметься, якщо Росія використає газопровід як предмет енергетичного тиску.
Угода також визначає мету збереження існуючого транзиту газу через Україну. "Північний потік-2" подвоїть потужність російського газового експортного коридору до Німеччини, дозволивши Москві обійти Україну як країну транзиту російського газу.
- США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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