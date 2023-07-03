Про це віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.

"Так, у людей вже є змога евакуюватися. Вони можуть зателефонувати на гарячі лінії ОВА або 15 48 - до нас. Я знаю, що в п’ятницю телефонували на гарячу лінію люди з Нікополя, і ми сьогодні організовуємо евакуацію з Дніпропетровської області разом з ОВА", - сказала Верещук.

Вона повідомила, що провела нараду з представниками ОВА, де обговорила план евакуації з найближчих до ЗАЕС громад.

"На сьогодні Запорізька ОВА - це 23 населені пункти, 4 територіальні громади. Ми чітко розуміємо, скільки там дітей, скільки маломобільних, скільки людей з інвалідністю, які потребують додаткового догляду. Отже, є розуміння, що робити, є підготовчі процеси, і ми їх проходимо", - запевнила міністерка.

Вона також розповіла, що евакуація відбуватиметься в Чернівецьку та Львівську області та на Закарпаття.

"Така евакуація буде повністю безкоштовна. Тобто це потяги, коли люди зголосяться їхати, це харчування і проживання. До прикладу, Закарпаття, Чернівецька та Львівська області уже чекають, якщо є така потреба і люди відчувають, що готові їхати", - пояснила Верещук.

Посадовиця також порадила виїжджати зараз, оскільки окупанти, у випадку аварії, не допомагатимуть цивільному населенню, а тільки використають його в якості живого щита.

"Знайти будь-які можливості і виїжджати. Я щиро сподіваюся, що аварії не буде, але ми маємо бути готові. Наші ЗСУ ідуть по них. І ви розумієте, що вони хочуть використовувати наше цивільне населення в якості живого щита. Не треба їм давати це робити, треба виїхати, перечекати, ми деокупуємо ці території, потім повернемося", - додала Верещук.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС.