Має бути від влади посил суспільству, що ворог заплатить кров'ю і до РФ підуть труни, - депутат Київради про загрозу нового вторгнення

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Я впевнений, що буде так само, як і в 2014 році. Спочатку це буде масовий похід до воєнкоматів - записування, щоб можна було мобілізуватись. Я дивуюсь, тому, що влада досі не робить перевірку Збройних сил. Має бути від влади посил про те, що ми готові, заклик до суспільства бути максимально готовим", - вважає депутат Київради.



Він додав, що влада має бути дороговказом для людей.



"Демонструвати куди, як і яким чином, які кроки робити суспільству для того, щоб ворог, який грає м'язами на наших кордонах, в нашому морі, розумів, що він буде платити дорогу ціну. Що він заплатить

цю ціну кров'ю і про те, що говорили не один раз - труни підуть до Росії, вони повернуться до Росії в трунах", - підсумував Васильчук.





Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.