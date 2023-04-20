Макрон готовий ігнорувати питання Тайваню, якщо Пекін допоможе забезпечити мир в Україні, - Le Monde
"Стратегічний діалог", який президент Франції Еммануель Макрон прагне вибудувати з Китаєм, а також його критика Сполучених Штатів і намагання дистанціюватись від їхньої позиції викликає занепокоєння французьких дипломатів
Про це пише Le Monde.
Працівники Міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.
"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати... позиції (Макрона – ред.), які погано розуміють", – заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.
Інше джерело повідомило, що президент Франції застав міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем під час інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не повинен орієнтуватись на США у питанні Тайваню.
Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.
На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, влітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї – китайським дипломатом найвищого рангу.
У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем і Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінятися думками про шляхи досягнення миру за дотримання законних прав українців".
- Як повідомляв раніше Bloomberg, Еммануель Макрон нібито планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.
- Політики Німеччини та Чехії розкритикували слова Макрона щодо залежності Європи від США. У МЗС Польщі заявили, що слова Макрона про Європу та США свідчать про неправильну оцінку дійсності.
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