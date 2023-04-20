Про це пише Le Monde.

Працівники Міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.

"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати... позиції (Макрона – ред.), які погано розуміють", – заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.

Інше джерело повідомило, що президент Франції застав міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем під час інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не повинен орієнтуватись на США у питанні Тайваню.

Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.

На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, влітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї – китайським дипломатом найвищого рангу.

У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем і Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінятися думками про шляхи досягнення миру за дотримання законних прав українців".