Про це заявив заступник генсека ООН Мартін Гріффітс, пише Reuters.

"Я не бачу, що це станеться в найближчій перспективі", - сказав Гріффітс у Києві.

Раніше Україна закликала до розширення угоди.

"Я думаю, що було б чудово, якби її можна було розширити, чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще, очевидно, з нашої точки зору, з точки зору світу. Але я не думаю, що це станеться найближчим часом", - підкреслив він.

Цього тижня Гріффітс відвідав південні міста, Миколаїв та нещодавно звільнений Херсон.

"Чиновник, який заявив, що він перебуває в Україні не для того, щоб бути посередником, а виключно для того, щоб переглянути програму гуманітарної допомоги, заявив 30 листопада, що угода про відновлення експорту російського аміаку через територію України "близька" до підписання", - пише агентство.

У четвер Гріффітс сказав, що робота над цією угодою все ще триває, і що він не знає, коли вона буде завершена.

"Ми продовжуємо ... Очевидно, ми хочемо цього, тому що ... добрива зараз не менш ажливі, ніж зерно з точки зору експорту на південь", - сказав він.

"Так що ми все ще працюємо над цим. Я не знаю, коли це відбудеться", - резюмував заступник генсека ООН.

Нагадаємо, "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.

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