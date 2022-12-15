Малоймовірно, що до зернової угоди в найближчій перспективі приєднаються нові порти України, - ООН
Малоймовірно, що в найближчій перспективі "зернова угода" буде розширена через додавання нових портів відвантаження або скорочення огляду вантажних суден
Про це заявив заступник генсека ООН Мартін Гріффітс, пише Reuters.
"Я не бачу, що це станеться в найближчій перспективі", - сказав Гріффітс у Києві.
Раніше Україна закликала до розширення угоди.
"Я думаю, що було б чудово, якби її можна було розширити, чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще, очевидно, з нашої точки зору, з точки зору світу. Але я не думаю, що це станеться найближчим часом", - підкреслив він.
Цього тижня Гріффітс відвідав південні міста, Миколаїв та нещодавно звільнений Херсон.
"Чиновник, який заявив, що він перебуває в Україні не для того, щоб бути посередником, а виключно для того, щоб переглянути програму гуманітарної допомоги, заявив 30 листопада, що угода про відновлення експорту російського аміаку через територію України "близька" до підписання", - пише агентство.
У четвер Гріффітс сказав, що робота над цією угодою все ще триває, і що він не знає, коли вона буде завершена.
"Ми продовжуємо ... Очевидно, ми хочемо цього, тому що ... добрива зараз не менш ажливі, ніж зерно з точки зору експорту на південь", - сказав він.
"Так що ми все ще працюємо над цим. Я не знаю, коли це відбудеться", - резюмував заступник генсека ООН.
- Нагадаємо, "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, через що щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції.
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