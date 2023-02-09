Маріїнський парк – забута більшістю братська могила
Там може бути пам’ятник українцям, що віддали своє життя в боях за Україну або були закатовані окупантами та поховані на території парку
Сьогодні нарешті Ватутін знятий з постаменту. Присутність окупанта за три кроки від Верховної Ради було чистим блюзнірством. Присутність його на землі, де поховані жертви радянської окупації – лютий абсурд, бо Маріїнський парк – забута більшістю братська могила.
Ми звикли до Маріїнки, як до красивих доріжок-лавочок, але парк, це некрополь. Десь там поховано троє членів Центральної Ради, молодший син гетьмана П. Скоропадського – гетьманич Павло, січові стрільці, оборонці Києва кінця жовтня 1917 року, загиблі в бою під Мотовилівкою, загиблі під час заколоту більшовиків на Арсеналі, як українці, так і зрадники.
Там поховано троє членів Центральної Ради, молодший син гетьмана П. Скоропадського – гетьманич Павло, січові стрільці, оборонці Києва кінця жовтня 1917 року, загиблі в бою під Мотовилівкою, загиблі під час заколоту більшовиків на Арсеналі
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Але більшість — жертви більшовицького терору 1918 – 20 років. Скоріш за все, йдеться про кількість до 5 тисяч людей.
Чи реально виявити де саме були місця масових поховань? Питання до профільних фахівців. Але єдиним пам’ятником, що має право бути в Маріїнці зараз, може бути пам’ятник українцям, що віддали своє життя в боях за Україну, або були закатовані окупантами та поховані на території парку. І парк слід від окупантів продезінфікувати.
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
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