Масі Найєм опублікував перше фото після поранення і операції
Адвокат Масі Наєм, що був поранений на Сході України під час бойових дій, опублікував перше фото після операції. Публікацію він присвятив усім медикам, окремо подякувавши тим, які урятували його життя
Фото він опублікував у іnstagram.
"Сьогодні день медичного працівника. І цей пост - подяка їм. Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю. Мій брат Мустафа Наєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий. Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч.", - написав Масі.
Він розповів, що з місця подій до Слов'янська його транспортував товариш по службі з позивним Байкер. Згодом Масі транспортували до Краматорська де і проводили оперативне втручання. Пізніше захисника евакуювали до лікарні у Дніпрі. Масі перерахував усіх медиків, що надавали допомогу.
"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Ще раз дякую вам, що я живий!"- додав він.
- 5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення.
- 6 червня лікарі прооперували українського адвоката Масі Найєма.
- Того ж дня Масі Найєм прийшов до тями та повідомив про втрату ока.
- 9 червня Масі Найєм розповів про свій стан після поранення.
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