Масі Найєм опублікував перше фото після поранення і операції

Фото він опублікував у іnstagram.

"Сьогодні день медичного працівника. І цей пост - подяка їм. Я пам‘ятаю мить поранення і декілька моментів при транспортуванні. Але людей не бачив, бо все обличчя обливалось кров‘ю. Мій брат Мустафа Наєм допоміг ідентифікувати всіх, завдяки кому я живий. Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч.", - написав Масі.

Він розповів, що з місця подій до Слов'янська його транспортував товариш по службі з позивним Байкер. Згодом Масі транспортували до Краматорська де і проводили оперативне втручання. Пізніше захисника евакуювали до лікарні у Дніпрі. Масі перерахував усіх медиків, що надавали допомогу.

"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Ще раз дякую вам, що я живий!"- додав він.

5 червня Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення.

6 червня лікарі прооперували українського адвоката Масі Найєма.

Того ж дня Масі Найєм прийшов до тями та повідомив про втрату ока.

9 червня Масі Найєм розповів про свій стан після поранення.

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