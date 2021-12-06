Майбутній канцлер Німеччини представив склад нового уряду

Про це повідомляє DW.



У новому кабінеті міністрів ФРН буде вісім чоловіків і вісім жінок, адже рівність була однією з ключових передвиборчих обіцянок Шольца.



Загалом члени СДПН займатимуть вісім із 17 посад в уряді, включно з канцлером. Інші дев'ять будуть розподілені між партнерами по коаліції - Зеленими та Вільними демократами (ВДП), які представили своїх міністрів раніше.



Ненсі Фезер, яка брала активну участь у боротьбі з ультраправим екстремізмом, очолить міністерство внутрішніх справ Німеччини.



Міністром охорони здоров'я призначили Карла Лаутербаха, який виступає прихильником обов'язкової вакцинації від COVID-19.



Заступниця лідера СДПН Клара Гейвіц очолить міністерство будівництва та житлово-комунального господарства. Губертус Гайль залишиться міністром праці та соціальних питань, а міністеркою оборони стане колишня міністерка юстиції Крістін Ламбрехт. Вольфганг Шмідт очолить відомство федерального канцлера.



Свенья Шульце, яка обіймала посаду міністерки навколишнього середовища в уряді Ангели Меркель, очолить міністерство розвитку.



Новий уряд на чолі з Олафом Шольцом складе присягу в середу 8 грудня.

Нагадаємо, 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визнала Олафа Шольца наступником Ангели Меркель на посту Федерального канцлера. В коаліційній угоді зазначається, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС.

2 грудня відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.