Майбутній канцлер Німеччини представив склад нового уряду
У понеділок, 6 грудня, майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив нових міністрів від Соціал-демократичної партії Німеччини
Про це повідомляє DW.
У новому кабінеті міністрів ФРН буде вісім чоловіків і вісім жінок, адже рівність була однією з ключових передвиборчих обіцянок Шольца.
Загалом члени СДПН займатимуть вісім із 17 посад в уряді, включно з канцлером. Інші дев'ять будуть розподілені між партнерами по коаліції - Зеленими та Вільними демократами (ВДП), які представили своїх міністрів раніше.
Ненсі Фезер, яка брала активну участь у боротьбі з ультраправим екстремізмом, очолить міністерство внутрішніх справ Німеччини.
Міністром охорони здоров'я призначили Карла Лаутербаха, який виступає прихильником обов'язкової вакцинації від COVID-19.
Заступниця лідера СДПН Клара Гейвіц очолить міністерство будівництва та житлово-комунального господарства. Губертус Гайль залишиться міністром праці та соціальних питань, а міністеркою оборони стане колишня міністерка юстиції Крістін Ламбрехт. Вольфганг Шмідт очолить відомство федерального канцлера.
Свенья Шульце, яка обіймала посаду міністерки навколишнього середовища в уряді Ангели Меркель, очолить міністерство розвитку.
Новий уряд на чолі з Олафом Шольцом складе присягу в середу 8 грудня.
- Нагадаємо, 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визнала Олафа Шольца наступником Ангели Меркель на посту Федерального канцлера. В коаліційній угоді зазначається, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС.
- 2 грудня відбулось офіційне прощання Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.
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