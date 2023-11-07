Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі росіяни стягнули в Україну для війни майже пів мільйона військових РФ. Це 450 тис. особового складу, 30 тис. росгвардії й підрозділи з так званих ДНР і ЛНР, які теж беруть участь у війні. І це втричі більше, ніж на початок повномасштабного вторгнення. На Куп'янському напрямку зараз нараховується до 150 тис. живої сили противника. І це не мобілізовані, а військові, які мають вже бойовий досвід і вміють воювати. Силам оборони нелегко тримати оборону на Куп'янському напрямку й робити контрнаступальні дії", - підкреслив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається видавити ЗСУ з зайнятих позицій.