Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що росіяни стягнули в Україну майже пів мільйона військових РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі росіяни стягнули в Україну для війни майже пів мільйона військових РФ. Це 450 тис. особового складу, 30 тис. росгвардії й підрозділи з так званих ДНР і ЛНР, які теж беруть участь у війні. І це втричі більше, ніж на початок повномасштабного вторгнення. На Куп'янському напрямку зараз нараховується до 150 тис. живої сили противника. І це не мобілізовані, а військові, які мають вже бойовий досвід і вміють воювати. Силам оборони нелегко тримати оборону на Куп'янському напрямку й робити контрнаступальні дії", - підкреслив Гетьман.
Ветеран російсько-української війни також додав, що на Бахмутському напрямку ворог намагається видавити ЗСУ з зайнятих позицій.
- Старший лейтенант ЗСУ, офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков зазначив, що на Бахмутський напрямок росіяни кинули нові підрозділи ССО, які мають використовуватися для роботи в глибокому тилу.
- Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Держприкордонслужби України Іван Шевцов зазначив, що на Куп'янському напрямку всі ворожі штурми були відбиті Силами оборони й ворог відступив.
- Протягом минулої доби на фронті було 78 бойових зіткнень, ворог надалі обстрілює цивільні об'єкти й населені пункти України.
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