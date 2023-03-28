Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Під час брифінгу лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова розповіла, що переважна більшість ушпиталених інфікувалися саме штамом "Омікрон".

"Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг Омікрону, цього не було влітку агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень. Цих випадків ще не було влітку, але зараз, останніми тижнями ми маємо такі випадки”, - каже Мінова.

Медики відстежують збільшення кількості хворих з дихальною недостатністю та у важкому стані, це люди, які потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії чи неінвазивної вентиляції легень.

Лікарка зауважила, більшість таких пацієнтів невакциновані, а симптоми COVID-19 схожі на грип. Захворювання в перші дні починається однаково: висока температура, пирхота в горлі, кашель. У такому випадку краще зробити швидкий тест на COVID-19.

"Прошу всіх вважати, що захист нашого здоров'я, це в першу чергу справа кожного. У воєнний час ми маємо розвантажити заклади охорони здоров'я, щоб вони сконцентрували свою увагу на наданні допомоги військовим, тому що кількість поранених зростає і ми маємо наш ресурс направляти на допомогу в першу чергу нашим військовим, не відвертати увагу персоналу на COVID-19", - додала Мінова.

У групі ризику знаходяться пацієнти старші 65 років і ті, які мають хронічні захворювання: серцево-судинні, захворювання легень, онкохворі, пацієнти з імуносупресивними станами.