Медики попереджають українців про агресивніший перебіг штаму коронавірусу "Омікрон"
Останніми тижнями в Україні медики спостерігають агресивніший перебіг коронавірусної хвороби серед госпіталізованих пацієнтів із COVID-19
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Під час брифінгу лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова розповіла, що переважна більшість ушпиталених інфікувалися саме штамом "Омікрон".
"Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг Омікрону, цього не було влітку агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень. Цих випадків ще не було влітку, але зараз, останніми тижнями ми маємо такі випадки”, - каже Мінова.
Медики відстежують збільшення кількості хворих з дихальною недостатністю та у важкому стані, це люди, які потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії чи неінвазивної вентиляції легень.
Лікарка зауважила, більшість таких пацієнтів невакциновані, а симптоми COVID-19 схожі на грип. Захворювання в перші дні починається однаково: висока температура, пирхота в горлі, кашель. У такому випадку краще зробити швидкий тест на COVID-19.
"Прошу всіх вважати, що захист нашого здоров'я, це в першу чергу справа кожного. У воєнний час ми маємо розвантажити заклади охорони здоров'я, щоб вони сконцентрували свою увагу на наданні допомоги військовим, тому що кількість поранених зростає і ми маємо наш ресурс направляти на допомогу в першу чергу нашим військовим, не відвертати увагу персоналу на COVID-19", - додала Мінова.
У групі ризику знаходяться пацієнти старші 65 років і ті, які мають хронічні захворювання: серцево-судинні, захворювання легень, онкохворі, пацієнти з імуносупресивними станами.
- WSJ повідомило, що ключові члени конгресу США та високопосадовці Білого дому отримали таємний звіт, в якому йдеться, що пандемія COVID-19, ймовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій. Пізніше директор ФБР Крістофер Рей назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік вірусу з лабораторії в Ухані. У Китаї цю інформацію заперечили.
- Згодом американська палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення розвідданих про походження пандемії Covid, законопроєкт має підписати Байден.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що до кінця 2023 року зможуть оголосити про завершення пандемії коронавірусу у світі.
- Станом на 15 березня в Україні спостерігали стабільне зростання захворюваності на коронавірус, а також смертності від COVID-19.
- З 10 по 23 березня в столиці зареєстрували 1293 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.75
Купівля 37.75Продаж 38.54
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе