Ми не побачимо прямої військової співпраці між Китаєм та Росією, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я б не робив Китай нашим другом чи прихильником. Бо у Сі Цзіньпіна та Путіна одинакові погляди на ідеологію, яким має бути світ, як треба керувати. Просто Китай прагматичніший. Пекін бачить, що Путін не перемагає у цій війні. І Китай добре вміє рахувати економічні ризики та зиски. У Сі Цзіньпіна економічна ситуація найскладніша за багато років: реальний спад економіки, зростає інфляція, лопається бульбашка будівельного бізнесу, не вистачає робочої сили, спад народжуваності – це все складає проблему для Китаю", - зауважив політик.

Олег Рибачук додав, що для Китаю найбільші торговельні партнери - ЄС та США.

"І, реально дивлячись на ситуацію, Сі Цзіньпін не може не розуміти, що Путін зараз не виграє. Але Сі Цзіньпін дуже хотів би, щоб Росія як мінімум не програла і вийшла з цієї війни ослабленою. Нас цікавить, чи буде Китай надавати зброю РФ. Я маю значно більше переконання у тому, що Китай не буде цього робити, а надаватиме моральну підтримку Росії. Там є якісь інші шляхи, наприклад, через Північну Корею, Іран чи інші країни. Але напряму, скоріш за все, ми не побачимо військової співпраці між Китаєм та Росією", - резюмував Рибачук.