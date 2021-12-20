Ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого, - Боррель про загрозу вторгнення РФ до України
У ЄС заявили, що загроза вторгнення Росії в Україну залишається дуже високою, тому європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого
Про це у своєму блозі повідомив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Він зазначив, що кінцеві наміри Росії щодо України не ясні, за винятком того, що РФ прагне загрожувати Україні та послабити її. За його словами, можуть розгортатися різні сценарії.
"Як я сказав в Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого", - зауважив Боррель.
Представник ЄС наголосив, що країнам ЄС потрібно бути готовими до рішучих дій.
"Ми знаємо, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити існуючі економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України будуть мати важкі наслідки", - додав Боррель.
За словами Борреля, РФ продовжує використовувати газ як засіб політичного тиску. Багато хто бачить її відмову нарощувати обсяги експорту в Європу як спосіб впливу на ЄС для забезпечення ліцензування "Північного потоку-2". Він додав, що цей проект не є пріоритетом для ЄС і залишається предметом для обговорення.
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