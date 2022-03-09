Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини, - Джонсон про авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що світ притягне Володомира Путіна до відповідальності за його злочини на території України
Про це він написав у Twitter.
"Немає нічого гіршого, ніж напад на беззахисних людей. Велика Британія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", – написав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
- 9 березня окупаційні війська РФ скинули бомби на пологовий будинок у Маріуполі.
- З початку повномасштабної війни проти Росії у Маріуполі загинули понад 1100 мирних мешканців.
- Батальйон "Азов" закликав українські війська найближчим часом деблокувати Маріуполь, інакше план російських окупантів на геноцид населення міста завершиться "успіхом".
- Позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звернувся до росіян після авіанальоту на пологовий будинок у Маріуполі та пообіцяв їм зовсім іншу війну.
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