Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини, - Джонсон про авіаналіт на пологовий будинок у Маріуполі

Про це він написав у Twitter.



"Немає нічого гіршого, ніж напад на беззахисних людей. Велика Британія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", – написав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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