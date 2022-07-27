Ми розуміємо, що українці борються і за нас, за поляків, бо ми є наступними, - журналіст Сієраковський

Про це він розповів в етері Еспресо.



Славомір Сієраковський біля місяця тому розпочав кампанію у Польщі по збору коштів на "байрактар" для України й на сьогодні чекає замовлення від виробника.



"Ми маємо два сценарії щодо купленого "байрактара". Можливо, буде прецедент, який був у Литві, а потім в Україні, тому ми чекаємо на рішення від компанії виробника надати нам "байрактар" безкоштовно і, відповідно, всі кошти, які ми зібрали ми зможемо передати у якості гуманітарної допомоги Україні. І другий сценарій – ми знайдемо відповідну установу в Україні та підпишемо угоду, згідно з якою ми передамо всі кошти й тоді ця установа нам затвердить, що кошти були перераховані на "байрактар". Тому ми розглядаємо всі варіанти", - пояснив журналіст.



Славомір Сієраковський підтвердив, що близько 200 тисяч поляків взяли участь у зборі коштів на "байрактар" для ЗСУ.



"Ідея збору коштів базувалася не лише навколо "байрактарів", ми прагнули об'єднати людей, змотивувати, привернути їх увагу до потреб та тих подій, які відбуваються в Україні. Аби вони не думали, як провести свої відпустки, та не звикнули до війни, вони повинні бути зосереджені на тих подіях, які відбуваються в Україні. Звичайно, ми розуміємо, що українці борються і за нас, за поляків, тому що ми є наступними. І ми повинні об'єднатися навколо такого розуміння. Сподіваємося, що ми даємо імпульс іншим схожим проєктам. Я переконаний, що такі заходи будуть продовжуватися", - зауважив Сієраковський.

28 червня польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ

24 липня польський журналіст Славомір Сераковський зібрав гроші на Bayraktar для українців

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