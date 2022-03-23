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Міністр аграрної політики України подав заяву про відставку за власним бажанням

23 березня, 2022 середа
21:31
Економіка

Міністр аграрної політики Роман Лещенко вирішив залишити міністерське крісло

Як повідомляє Європейська правда, цю інформацію їм підтвердив сам Роман Лещенко, передає "Еспресо. TV".

Однак поки немає ніякої конкретної інформації про причини відставки.

Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.

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Новини
війна з Росією
посівна компанія
аграрії
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