Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи

Про це повідомляє перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Взяв участь у конференції за участі західних партнерів у Копенгагені (Данія), де представив концепцію спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Павлюк зазначає, що програма матиме два етапи розгортання:

"Швидкий трек", розрахований до кінця 2024 року. "Масштабування".

Основні напрями роботи:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу та іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові та адміністративні функції.

"Розвиток спроможностей тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, а разом із цим і переозброєння авіаційних бригад, — один із наших ключових пріоритетів", - пише Павлюк.

За його словами, станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні триває оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики та інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалось у серпні цього року.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже в березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

13 листопада відкрився навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 км на схід від Бухареста. Там українців навчатимуть пілотування F-16.