Про це повідомляє в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала замміністра.

Міноборони та Генштаб не можуть вводити будь-які нововведення щодо постановки жінок на військовий облік, адже це встановлено законом і має повноваження саме парламент.

"Досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - заявила Маляр.

Утім наголосила, що є потреба саме у фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.

У разі прийняття змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", Генштаб додасть до переліку військово-облікові спеціальності для жінок та скоротить перелік потреби, додала замміністра.

"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - наголосила Маляр.

Довідково. Відповідно до наказу Міноборони №313, військовозобов’язаними стануть жінки з такими спеціальностями:

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;

Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

Видавництво та поліграфія;

Державна безпека;

Транспортні технології;

Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;

Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка;

Електроніка;

Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення;

Залізничний транспорт;

Пожежна безпека.

Жінки, які перебуватимуть на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Водночас у Західному міжрегіональному управлінні юстиції запевняють, що у воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і добровільно.

Змінами до закону про мобілізацію, які набрали чинності 12 червня 2022 року, розширено перелік категорій громадян із правом відстрочки від призову на військову службу.

В Україні законодавство передбачає взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком.

З 1 жовтня 2022 року жінки деяких професії братимуться на військовий облік військовозобов’язаних, але лише за згодою.

Ті, хто перебуває на військовому обліку можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

У ЗСУ, станом на 23 липня, служить понад 38 тис. жінок, з яких понад 5 тис. зараз перебувають на передовій.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала російські фейки про мобілізацію жінок.

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