Міноборони внесло до Ради законопроєкт про врегулювання процедури військового обліку жінок
Міністерство оборони України подало до Ради пропозиції щодо врегулювання питання постановки на військовий облік жінок
Про це повідомляє в телеграмі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Зараз працюємо над законопроєктом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала замміністра.
Міноборони та Генштаб не можуть вводити будь-які нововведення щодо постановки жінок на військовий облік, адже це встановлено законом і має повноваження саме парламент.
"Досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - заявила Маляр.
Утім наголосила, що є потреба саме у фахівцях медицини, радіотехніки та харчових технологій.
У разі прийняття змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу", Генштаб додасть до переліку військово-облікові спеціальності для жінок та скоротить перелік потреби, додала замміністра.
"Ще раз нагадую - йдеться про добровільну постановку на військовий облік. Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою", - наголосила Маляр.
Довідково. Відповідно до наказу Міноборони №313, військовозобов’язаними стануть жінки з такими спеціальностями:
- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;
- Харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- Облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
- Видавництво та поліграфія;
- Державна безпека;
- Транспортні технології;
- Будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;
- Авіаційний транспорт, Авіаційна та ракетно-космічна техніка;
- Електроніка;
- Журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
- Психологія, Соціологія, Політологія, Соціальна робота, соціальне забезпечення;
- Залізничний транспорт;
- Пожежна безпека.
Жінки, які перебуватимуть на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Водночас у Західному міжрегіональному управлінні юстиції запевняють, що у воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і добровільно.
- Змінами до закону про мобілізацію, які набрали чинності 12 червня 2022 року, розширено перелік категорій громадян із правом відстрочки від призову на військову службу.
- В Україні законодавство передбачає взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком.
- З 1 жовтня 2022 року жінки деяких професії братимуться на військовий облік військовозобов’язаних, але лише за згодою.
- Ті, хто перебуває на військовому обліку можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
- У ЗСУ, станом на 23 липня, служить понад 38 тис. жінок, з яких понад 5 тис. зараз перебувають на передовій.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала російські фейки про мобілізацію жінок.
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